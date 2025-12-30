Токаев рассказал о достижении уровня всеобъемлющего партнерства с Россией

"Главы государств обсудили текущее развитие двустороннего взаимодействия и отметили, что уходящий год был насыщенным и результативным для казахско-российских отношений. В числе ключевых итогов было подчеркнуто достижение уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, что стало важной вехой в развитии отношений между двумя государствами", - говорится в сообщении.