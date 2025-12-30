Рейтинг@Mail.ru
Токаев рассказал о достижении уровня всеобъемлющего партнерства с Россией - РИА Новости, 30.12.2025
14:57 30.12.2025
Токаев рассказал о достижении уровня всеобъемлющего партнерства с Россией
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул достижение уровня всеобъемлющего стратегического... РИА Новости, 30.12.2025
Токаев рассказал о достижении уровня всеобъемлющего партнерства с Россией

Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 30 дек - РИА Новости. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул достижение уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера.
"Главы государств обсудили текущее развитие двустороннего взаимодействия и отметили, что уходящий год был насыщенным и результативным для казахско-российских отношений. В числе ключевых итогов было подчеркнуто достижение уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, что стало важной вехой в развитии отношений между двумя государствами", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин и Токаев затронули вопросы двусторонней повестки
В миреРоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
