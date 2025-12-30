Рейтинг@Mail.ru
Токаев приветствовал прогресс в переговорах по Украине - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/tokaev-2065675656.html
Токаев приветствовал прогресс в переговорах по Украине
Токаев приветствовал прогресс в переговорах по Украине - РИА Новости, 30.12.2025
Токаев приветствовал прогресс в переговорах по Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал наметившийся прогресс в переговорах по Украине и подчеркнул... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:51:00+03:00
2025-12-30T14:51:00+03:00
в мире
казахстан
россия
украина
касым-жомарт токаев
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058021517_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_060ad41eeb90a1a50796d50455667168.jpg
https://ria.ru/20251230/ataka-2065655688.html
казахстан
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058021517_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4078176f5342be1b091dedc2317ac9bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, россия, украина, касым-жомарт токаев, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Казахстан, Россия, Украина, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Токаев приветствовал прогресс в переговорах по Украине

Токаев подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий по Укараине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 30 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал наметившийся прогресс в переговорах по Украине и подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера.
"Касым-Жомарт Токаев приветствовал наметившийся прогресс в переговорном процессе по украинскому урегулированию и подчеркнул важность продолжения политико-дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивых договоренностей", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Токаев осудил атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина
14:04
 
В миреКазахстанРоссияУкраинаКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала