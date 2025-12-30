https://ria.ru/20251230/tadzhikistan-2065686044.html
Душанбе после теракта в "Крокусе" усилил работу с мигрантами, заявил посол
Душанбе после теракта в "Крокусе" усилил работу с мигрантами, заявил посол
ДУШАНБЕ, 30 дек – РИА Новости. Власти Таджикистана после совершённого террористами в 2024 году нападения на подмосковный "Крокус сити холл" усилили работу с уезжающими из страны трудовыми мигрантами, чтобы не допустить их вовлечения в экстремистскую деятельность, заявил в интервью РИА Новости посол России в Таджикистане Семен Григорьев.
"Отдельно отмечу, что таджикская сторона усилила работу с трудовыми мигрантами в целях недопущения их вовлечения в экстремистские и террористические структуры, в том числе за пределами республики", - сказал Григорьев.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.