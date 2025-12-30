Душанбе после теракта в "Крокусе" усилил работу с мигрантами, заявил посол

ДУШАНБЕ, 30 дек – РИА Новости. Власти Таджикистана после совершённого террористами в 2024 году нападения на подмосковный "Крокус сити холл" усилили работу с уезжающими из страны трудовыми мигрантами, чтобы не допустить их вовлечения в экстремистскую деятельность, заявил в интервью РИА Новости посол России в Таджикистане Семен Григорьев.

"Отдельно отмечу, что таджикская сторона усилила работу с трудовыми мигрантами в целях недопущения их вовлечения в экстремистские и террористические структуры, в том числе за пределами республики", - сказал Григорьев.