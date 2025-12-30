Рейтинг@Mail.ru
В Кеннеди-центре отменили еще несколько концертов после переименования
09:43 30.12.2025
В Кеннеди-центре отменили еще несколько концертов после переименования
Джазовый ансамбль Cookers и танцевальная труппа Doug Varone and Dancers отменили свои мероприятия в Кеннеди-центре в США после того, как в его название было...
В Кеннеди-центре отменили еще несколько концертов после переименования

Джазовый ансамбль отменил концерты в Кеннеди-центре из-за Трампа

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЦентр Трампа-Кеннеди в Вашингтоне
Центр Трампа-Кеннеди в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Центр Трампа-Кеннеди в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Джазовый ансамбль Cookers и танцевальная труппа Doug Varone and Dancers отменили свои мероприятия в Кеннеди-центре в США после того, как в его название было добавлено имя президента США Дональда Трампа.
На прошлой неделе джазовый концерт, проводимый ежегодно в канун Рождества в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, был отменен после того, как к названию учреждения было добавлено имя Трампа.
"С глубоким сожалением мы должны сообщить, что не сможем выступить в новогоднюю ночь", - сообщили Cookers на своем сайте, не указав причины отмены.
При этом барабанщик коллектива Билли Харт заявил газете New York Times, что смена названия учреждения "очевидно" сыграла роль.
"Трамп переименовал центр в свою честь, и мы больше не можем ни позволять себе, ни просить наших зрителей входить в это некогда великое учреждение", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях Doug Varone and Dancers.
Выступления труппы были запланированы на апрель 2026 года.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что совет директоров центра единогласно проголосовал за переименование. Тем не менее, как следует из документа, с которым ознакомились РИА Новости, член совета директоров Центра, конгрессвумен Джойс Битти подала иск в суд на президента США Дональда Трампа из-за готовящегося переименования учреждения в Центр Трампа и Кеннеди.
Опубликованный в прошлую среду опрос компании YouGov и издания Economist показал, что две трети американцев не одобряют добавление имени президента США Дональда Трампа в название Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
Ранее Трамп начал культурную реформу, заменив руководство главной театрально-концертной площадки Вашингтона. Самого президента США избрали председателем попечительского совета центра. Трамп высказывал недовольство "анти-американской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Трамп сменил директора и прошлого главу совета, чье место занял. Исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Кеннеди-центре раньше проходили мероприятия на тему ЛГБТ* даже для несовершеннолетних, указывал Белый дом, вручались премии трансгендерам, на террасе на крыше устраивали "дрэг-завтраки".
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
 
