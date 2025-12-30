Рейтинг@Mail.ru
Хорхе Сорро: Колумбия хотела бы поставлять в Россию бананы и манго
10:30 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/sorro-2065567971.html
Хорхе Сорро: Колумбия хотела бы поставлять в Россию бананы и манго
Хорхе Сорро: Колумбия хотела бы поставлять в Россию бананы и манго - РИА Новости, 30.12.2025
Хорхе Сорро: Колумбия хотела бы поставлять в Россию бананы и манго
Колумбия нарастила экспорт какао и зеленого кофе в Россию почти в полтора раза, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес. В интервью... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:30:00+03:00
2025-12-30T10:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065569025_65:54:988:746_1920x0_80_0_0_f813816da2d0ff86b115369dbb898eef.jpg
Интервью - Авторы, Интервью, Колумбия, Россия, Москва, Валерий Гергиев, Густаво Петро

Хорхе Сорро: Колумбия хотела бы поставлять в Россию бананы и манго

© Фото : СПбГУПосол Колумбии в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес
Посол Колумбии в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : СПбГУ
Посол Колумбии в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес. Архивное фото
Колумбия нарастила экспорт какао и зеленого кофе в Россию почти в полтора раза, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес. В интервью специальному корреспонденту агентства Александре Дибижевой он рассказал о планах Боготы по поставке в страну манго, бананов и ананасов, а также ответил на вопрос о возможности концерта Шакиры в Москве.
– Господин посол, Москва для вас не чужой город – вы учились здесь в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. На ваш взгляд, как изменилась российская столица с тех пор?
– С того момента прошел 51 год, если быть точным. Сначала я учился в МГУ им. М.В. Ломоносова, это был подготовительный факультет. Для меня это было настоящей привилегией. Кстати, несколько дней назад в архиве университета нашли сводную ведомость с моими оценками. Меня пригласили посетить аудитории, где я учился, и встретиться с педагогами, которые работали тогда, а также со студентами – мне было очень приятно. Правда, спустя столько лет мне сложно вспоминать русский язык, хотя я стараюсь. Надеюсь, что уже скоро смогу свободно говорить.
Конечно, Москва сильно изменилась с того времени, когда я учился здесь. Город сохранил свою красоту и величие, но сейчас он стал по-настоящему космополитичным, с очень насыщенной общественной и культурной жизнью. Все культурные события, которые я посещал, очень востребованы, везде так много зрителей.
Лето в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Московский вайб, или Атмосферные места для прогулок в столице
3 сентября, 10:00
– А какие спектакли вам понравились больше всего?
– Например, балет в Большом театре, музыкальные события в концертном зале "Зарядье". Недавно я был на выступлении симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в рамках седьмого московского фестиваля в "Зарядье", это было нечто потрясающее.
– Предыдущий посол Колумбии, господин Аренас Нейра, отмечал, что в последнее время в связи с санкциями стало сложнее доставлять товары в Россию. Идет ли сейчас работа над поиском новых способов доставки продукции? Как решается вопрос с оплатой?
– Да, действительно ситуация достаточно сложная, и сейчас есть препятствия для торговли, к сожалению. Несомненно, мы ищем альтернативные пути доставки товаров из Колумбии. Какие-то маршруты более выгодные, какие-то более сложные, но мы находим решения этого вопроса. С какими-то компаниями мы смогли наладить логистику через Европу, что, правда, приводит к дополнительным издержкам, финансовым и временным, из-за ограничений. Но тем не менее нам удалось эти маршруты сохранить.
Одними из альтернатив существующим маршрутам могли бы быть Турция или ОАЭ. Опять же все зависит от видов товаров, которые мы экспортируем. Мы постоянно стараемся найти новые маршруты и информировать о них колумбийские компании, чтобы они могли развивать торговое сотрудничество с Россией.
– Санкции как-то повлияли на объем торговли между Колумбией и Россией?
– Да, к сожалению, санкции повлияли на торговлю, прежде всего, на осуществление платежей. Это, пожалуй, является одним из основных препятствий для нас. В качестве одной из альтернатив нам приходится переводить оплату через третьи страны, что, конечно, приводит к дополнительным расходам. Несмотря на это, объем торговли в какой-то степени сохранился.
– Говоря о способах оплаты, Колумбия может начать торговлю с Россией в национальных валютах?
– Это могло бы быть хорошей альтернативой, но вопрос должен решаться на государственном уровне.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Колумбийский бизнесмен рассказал о потенциале торговли с Россией
26 июня, 14:42
– Намерена ли Колумбия увеличить объем экспорта в Россию своих товаров? Если да, то каких именно? В частности, планирует ли Богота наращивать поставки кофе и фруктов? До какого уровня?
– Да, это одна из целей Колумбии – увеличить объем экспорта не только основных продуктов, таких как кофе, фрукты, говядина, но и диверсифицировать экспортную корзину. Можем привести несколько цифр на сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт какао и какао-продуктов вырос на 144%. Экспорт зеленого кофе вырос на 112%. Этот продукт приобретает все большую популярность в России. Экспорт фруктов вырос на 1,4%.
– А какие фрукты?
– Физалис, маракуйя, авокадо хасс, гранадилла. Также мы работаем с российскими компаниями над возможностями экспорта бананов, ананасов и манго.
Возвращаясь к вопросу об увеличении объема экспорта, я хотел бы подчеркнуть, что мы работаем над диверсификацией продукции, поставляемой в Россию. Например, на 86% вырос экспорт воздушных шаров. В сфере моды это продажи женского белья и купальников. Цифры не такие большие, как в предыдущих областях, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта выросли на 99%.
Планируем продолжать работу в этой области для сохранения положительной динамики с помощью проведения дегустаций, организации шоурумов, вебинаров для колумбийских компаний. Мы также приглашаем российские компании принимать участие в ежегодном бизнес-форуме в Колумбии, где колумбийские экспортеры и потенциальные иностранные покупатели имеют возможность для встречи и переговоров. Мероприятие организует министерство торговли, промышленности и туризма Колумбии.
– Рассматривается ли возможность налаживания прямого авиасообщения между Колумбией и Россией, а также увеличения числа рейсов между странами?
– Хотя изначально эта тема не включена в повестку следующего года, в октябре этого года мы провели в посольстве встречу с несколькими российскими компаниями, и этот вопрос поднимался среди других тем.
В связи с этим мы планируем задать этот вопрос Управлению гражданской авиации Колумбии, обсудить с авиакомпаниями такую возможность и определить, насколько реально установление прямого авиасообщения между нашими странами.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Колумбийский наемник ВСУ рассказал, какие наркокартели воюют на Украине
24 ноября, 20:14
– Я бы хотела перейти к достаточно деликатной теме – вопросу колумбийских наемников. Создает ли этот вопрос проблемы в отношениях вашей страны с Россией? Обращаются ли родственники колумбийских наемников в посольство? Есть ли данные, сколько обращений вы получили за последний год?
– В этом вопросе важно отметить, что колумбийское правительство не поддерживает и не поощряет участие своих граждан в конфликтах за рубежом. Вместе с нашим посольством в Польше мы постоянно следим за ситуацией и получаем информацию о колумбийских гражданах, которые пропали в ходе конфликта, чтобы своевременно информировать их семьи. Мы также пересылаем запросы, поданные членами семей, в министерство иностранных дел России. Министерство обороны Колумбии также проводит кампании по предупреждению об опасности участия в конфликтах в качестве наемников, мотивированных обманными обещаниями и недобросовестными рекрутерами. Мы также повторяем призыв президента Густаво Петро к тем, кто в настоящее время служит наемниками в любом вооруженном конфликте, вернуться в свою страну и не подвергать свою жизнь опасности. В этой связи Конгресс Колумбии уже утвердил законопроект о присоединении страны к конвенции, которая криминализирует наемничество (Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года) – ред.).
– Значит, эта тема не создает проблем в отношениях Боготы и Москвы?
– Это чувствительный вопрос для обеих сторон.
– Посольство запрашивает консульский доступ к заключенным?
– Да. Следует отметить, что посольство оказывает консульскую помощь всем задержанным гражданам Колумбии, независимо от совершенного преступления.
– У посольства есть данные о числе колумбийских наемников, участвующих в конфликте на Украине?
– Нет, у нас нет таких данных. Нас волнуют так называемые посредники, которые приезжают в Колумбию, чтобы рекрутировать людей.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Латиноамериканские наемники ВСУ попытались оправдаться в соцсетях
28 сентября, 05:34
– Последний вопрос касается культуры. У вас очень богатое культурное прошлое. Наверняка вам было бы интересно привезти в Россию колумбийских артистов. Возможно, мы сможем увидеть таких известных поп-артистов как Шакира или Малума?
– Для нас это настоящий вызов – продвигать нашу культуру. При этом народная культура фундаментальна, она помогает понять, кто мы, откуда мы пришли, какие ценности способствовали нашему культурному развитию. Отрицание народной культуры – это отрицание собственной идентичности. Для нас принципиально важно развивать культуры Колумбии, которые демонстрируют наше разнообразие и наше уважение к нему. В нашей стране насчитывается 115 коренных народов и 69 языков. Колумбия характеризуется культурным и этническим многообразием.
Мы недавно открыли совершенно прекрасную выставку "Душа Колумбии в лицах и пейзажах" в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге, которая будет работать до 18 января 2026 года. Также 25 ноября состоялось открытие фотовыставки в Российской государственной библиотеке. Через такие мероприятия мы стремимся показать огромное разнообразие нашей страны.
Кроме того, мы пригласили в Москву колумбийского скрипача, дирижера и композитора Рубена Дарио Рейна. Он выступал во многих странах Европы, Южной Америки, Азии. Кстати, он является выпускником Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
Мы надеемся, что в следующем году нам удастся привезти в Россию много признанных колумбийских артистов, музыкантов, художников, писателей, чтобы они смогли показать все богатство нашей культуры и ее особенности.
– Но все-таки есть вероятность того, что Шакира или Малума приедут в Москву?
– Я знаю, что у них много поклонников в России. Мы только "за" их приезд сюда, но все зависит от финансовых возможностей. Этот вопрос больше лежит в коммерческой плоскости.
Скульптура в честь Шакиры открыта в городе Барранкиль, Колумбия - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В честь певицы Шакиры в ее родном городе открыли скульптуру
27 декабря 2023, 04:07
 
Интервью - АвторыИнтервьюКолумбияРоссияМоскваВалерий ГергиевГуставо Петро
 
 
