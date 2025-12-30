Хорхе Сорро: Колумбия хотела бы поставлять в Россию бананы и манго

Колумбия нарастила экспорт какао и зеленого кофе в Россию почти в полтора раза, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес. В интервью специальному корреспонденту агентства Александре Дибижевой он рассказал о планах Боготы по поставке в страну манго, бананов и ананасов, а также ответил на вопрос о возможности концерта Шакиры в Москве.

– Господин посол, Москва для вас не чужой город – вы учились здесь в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. На ваш взгляд, как изменилась российская столица с тех пор?

– С того момента прошел 51 год, если быть точным. Сначала я учился в МГУ им. М.В. Ломоносова, это был подготовительный факультет. Для меня это было настоящей привилегией. Кстати, несколько дней назад в архиве университета нашли сводную ведомость с моими оценками. Меня пригласили посетить аудитории, где я учился, и встретиться с педагогами, которые работали тогда, а также со студентами – мне было очень приятно. Правда, спустя столько лет мне сложно вспоминать русский язык, хотя я стараюсь. Надеюсь, что уже скоро смогу свободно говорить.

Конечно, Москва сильно изменилась с того времени, когда я учился здесь. Город сохранил свою красоту и величие, но сейчас он стал по-настоящему космополитичным, с очень насыщенной общественной и культурной жизнью. Все культурные события, которые я посещал, очень востребованы, везде так много зрителей.

– А какие спектакли вам понравились больше всего?

– Предыдущий посол Колумбии, господин Аренас Нейра, отмечал, что в последнее время в связи с санкциями стало сложнее доставлять товары в Россию. Идет ли сейчас работа над поиском новых способов доставки продукции? Как решается вопрос с оплатой?

– Да, действительно ситуация достаточно сложная, и сейчас есть препятствия для торговли, к сожалению. Несомненно, мы ищем альтернативные пути доставки товаров из Колумбии. Какие-то маршруты более выгодные, какие-то более сложные, но мы находим решения этого вопроса. С какими-то компаниями мы смогли наладить логистику через Европу , что, правда, приводит к дополнительным издержкам, финансовым и временным, из-за ограничений. Но тем не менее нам удалось эти маршруты сохранить.

Одними из альтернатив существующим маршрутам могли бы быть Турция или ОАЭ . Опять же все зависит от видов товаров, которые мы экспортируем. Мы постоянно стараемся найти новые маршруты и информировать о них колумбийские компании, чтобы они могли развивать торговое сотрудничество с Россией.

– Санкции как-то повлияли на объем торговли между Колумбией и Россией?

– Да, к сожалению, санкции повлияли на торговлю, прежде всего, на осуществление платежей. Это, пожалуй, является одним из основных препятствий для нас. В качестве одной из альтернатив нам приходится переводить оплату через третьи страны, что, конечно, приводит к дополнительным расходам. Несмотря на это, объем торговли в какой-то степени сохранился.

– Говоря о способах оплаты, Колумбия может начать торговлю с Россией в национальных валютах?

– Это могло бы быть хорошей альтернативой, но вопрос должен решаться на государственном уровне.

– Намерена ли Колумбия увеличить объем экспорта в Россию своих товаров? Если да, то каких именно? В частности, планирует ли Богота наращивать поставки кофе и фруктов? До какого уровня?

– Да, это одна из целей Колумбии – увеличить объем экспорта не только основных продуктов, таких как кофе, фрукты, говядина, но и диверсифицировать экспортную корзину. Можем привести несколько цифр на сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт какао и какао-продуктов вырос на 144%. Экспорт зеленого кофе вырос на 112%. Этот продукт приобретает все большую популярность в России. Экспорт фруктов вырос на 1,4%.

– А какие фрукты?

– Физалис, маракуйя, авокадо хасс, гранадилла. Также мы работаем с российскими компаниями над возможностями экспорта бананов, ананасов и манго.

Возвращаясь к вопросу об увеличении объема экспорта, я хотел бы подчеркнуть, что мы работаем над диверсификацией продукции, поставляемой в Россию. Например, на 86% вырос экспорт воздушных шаров. В сфере моды это продажи женского белья и купальников. Цифры не такие большие, как в предыдущих областях, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта выросли на 99%.

Планируем продолжать работу в этой области для сохранения положительной динамики с помощью проведения дегустаций, организации шоурумов, вебинаров для колумбийских компаний. Мы также приглашаем российские компании принимать участие в ежегодном бизнес-форуме в Колумбии, где колумбийские экспортеры и потенциальные иностранные покупатели имеют возможность для встречи и переговоров. Мероприятие организует министерство торговли, промышленности и туризма Колумбии.

– Рассматривается ли возможность налаживания прямого авиасообщения между Колумбией и Россией, а также увеличения числа рейсов между странами?

– Хотя изначально эта тема не включена в повестку следующего года, в октябре этого года мы провели в посольстве встречу с несколькими российскими компаниями, и этот вопрос поднимался среди других тем.

В связи с этим мы планируем задать этот вопрос Управлению гражданской авиации Колумбии, обсудить с авиакомпаниями такую возможность и определить, насколько реально установление прямого авиасообщения между нашими странами.

– Я бы хотела перейти к достаточно деликатной теме – вопросу колумбийских наемников. Создает ли этот вопрос проблемы в отношениях вашей страны с Россией? Обращаются ли родственники колумбийских наемников в посольство? Есть ли данные, сколько обращений вы получили за последний год?

– В этом вопросе важно отметить, что колумбийское правительство не поддерживает и не поощряет участие своих граждан в конфликтах за рубежом. Вместе с нашим посольством в Польше мы постоянно следим за ситуацией и получаем информацию о колумбийских гражданах, которые пропали в ходе конфликта, чтобы своевременно информировать их семьи. Мы также пересылаем запросы, поданные членами семей, в министерство иностранных дел России. Министерство обороны Колумбии также проводит кампании по предупреждению об опасности участия в конфликтах в качестве наемников, мотивированных обманными обещаниями и недобросовестными рекрутерами. Мы также повторяем призыв президента Густаво Петро к тем, кто в настоящее время служит наемниками в любом вооруженном конфликте, вернуться в свою страну и не подвергать свою жизнь опасности. В этой связи Конгресс Колумбии уже утвердил законопроект о присоединении страны к конвенции, которая криминализирует наемничество (Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года) – ред.).

– Значит, эта тема не создает проблем в отношениях Боготы и Москвы?

– Это чувствительный вопрос для обеих сторон.

– Посольство запрашивает консульский доступ к заключенным?

– Да. Следует отметить, что посольство оказывает консульскую помощь всем задержанным гражданам Колумбии, независимо от совершенного преступления.

– У посольства есть данные о числе колумбийских наемников, участвующих в конфликте на Украине?

– Нет, у нас нет таких данных. Нас волнуют так называемые посредники, которые приезжают в Колумбию, чтобы рекрутировать людей.

– Последний вопрос касается культуры. У вас очень богатое культурное прошлое. Наверняка вам было бы интересно привезти в Россию колумбийских артистов. Возможно, мы сможем увидеть таких известных поп-артистов как Шакира или Малума?

– Для нас это настоящий вызов – продвигать нашу культуру. При этом народная культура фундаментальна, она помогает понять, кто мы, откуда мы пришли, какие ценности способствовали нашему культурному развитию. Отрицание народной культуры – это отрицание собственной идентичности. Для нас принципиально важно развивать культуры Колумбии, которые демонстрируют наше разнообразие и наше уважение к нему. В нашей стране насчитывается 115 коренных народов и 69 языков. Колумбия характеризуется культурным и этническим многообразием.

Мы недавно открыли совершенно прекрасную выставку "Душа Колумбии в лицах и пейзажах" в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге , которая будет работать до 18 января 2026 года. Также 25 ноября состоялось открытие фотовыставки в Российской государственной библиотеке . Через такие мероприятия мы стремимся показать огромное разнообразие нашей страны.

Кроме того, мы пригласили в Москву колумбийского скрипача, дирижера и композитора Рубена Дарио Рейна. Он выступал во многих странах Европы, Южной Америки Азии . Кстати, он является выпускником Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Мы надеемся, что в следующем году нам удастся привезти в Россию много признанных колумбийских артистов, музыкантов, художников, писателей, чтобы они смогли показать все богатство нашей культуры и ее особенности.

– Но все-таки есть вероятность того, что Шакира или Малума приедут в Москву?