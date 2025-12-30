https://ria.ru/20251230/shakhmaty-2065773322.html
Карлсен стал чемпионом мира по блицу, двое россиян вошли в топ-10
Российские шахматисты Максим Матлаков и Даниил Дубов вошли в первую десятку по итогам чемпионата мира по блицу, который завершился в Дохе. РИА Новости Спорт, 30.12.2025
