20:53 30.12.2025 (обновлено: 21:17 30.12.2025)
Карлсен стал чемпионом мира по блицу, двое россиян вошли в топ-10
Карлсен стал чемпионом мира по блицу, двое россиян вошли в топ-10
спорт, доха, максим матлаков, магнус карлсен, фабиано каруана, шахматы
Спорт, Доха, Максим Матлаков, Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Шахматы
Карлсен стал чемпионом мира по блицу, двое россиян вошли в топ-10

Шахматист Карлсен стал чемпионом мира по блицу, Матлаков и Дубов вошли в топ-10

© РИА Новости / Рамиль СитдиковШахматные фигуры
Шахматные фигуры - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Шахматные фигуры . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские шахматисты Максим Матлаков и Даниил Дубов вошли в первую десятку по итогам чемпионата мира по блицу, который завершился в Дохе.
В сумме за 19 раундов Матлаков набрал 13 очков и занял девятое место, на десятой строчке расположился Дубов (12,5). Победителем соревнования стал норвежец Магнус Карлсен, который ранее также стал чемпионом мира по рапиду. Второе место занял представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов. Третью и четвертую строчку разделили Арджун Эригайси из Индии и Фабиано Каруана из США.
Россиянин Ян Непомнящий (12,5) стал 13-м. На 17-й строчке с 12,5 очка расположился Владислав Артемьев. Александр Грищук (12) занял 22-е место, Володар Мурзин (12) - 32-ю позицию.
Общий призовой фонд чемпионата мира по рапиду и блицу превышает 1 млн евро.
Шахматные фигуры - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Российские шахматисты не смогли выйти в полуфинал ЧМ по блицу
