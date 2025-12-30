Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге уволили из вузов двух кураторов проукраинской секты - РИА Новости, 30.12.2025
08:57 30.12.2025
В Петербурге уволили из вузов двух кураторов проукраинской секты
В Петербурге уволили из вузов двух кураторов проукраинской секты
В Петербурге уволили из вузов двух кураторов проукраинской секты

РИА Новости: двух кураторов молившейся за Зеленского секты уволили из вузов

Правоохранительные органы пресекли собрание религиозной организации "Школа единого принципа" в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Правоохранительные органы пресекли собрание религиозной организации "Школа единого принципа" в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Двоих кураторов радикальной проукраинской религиозной организации "Школа единого принципа" уволили из вузов, где они работали, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Даутова и Христофоров (секта за Зеленского) в понедельник уволены из вузов", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что Даутова являлась профессором академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского, а Христофоров - доцентом РГПУ им. Герцена.
Ранее силовики прервали собрание секты, где находилось около 70 человек из различных регионов России. Отмечалось, что псевдорелигиозная организация была создана в Украине под предлогом пробуждения сознания, внутреннего духовного взросления адептов, а лекции и семинары преимущественно нацелены на обучение целительству". Но по факту адепты организации на собраниях обсуждали ход СВО, проводили молебны за здравие Зеленского. Руководителями культа был составлен график, согласно которому члены группы, сменяя друг друга, круглосуточно молятся "о защите россиян от мобилизации".
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
