В Петербурге уволили из вузов двух кураторов проукраинской секты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Двоих кураторов радикальной проукраинской религиозной организации "Школа единого принципа" уволили из вузов, где они работали, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Даутова и Христофоров (секта за Зеленского) в понедельник уволены из вузов", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что Даутова являлась профессором академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского, а Христофоров - доцентом РГПУ им. Герцена.
Ранее силовики прервали собрание секты, где находилось около 70 человек из различных регионов России. Отмечалось, что псевдорелигиозная организация была создана в Украине под предлогом пробуждения сознания, внутреннего духовного взросления адептов, а лекции и семинары преимущественно нацелены на обучение целительству". Но по факту адепты организации на собраниях обсуждали ход СВО, проводили молебны за здравие Зеленского. Руководителями культа был составлен график, согласно которому члены группы, сменяя друг друга, круглосуточно молятся "о защите россиян от мобилизации".