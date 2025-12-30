Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, какие законы вступят в силу в 2026 году
13:52 30.12.2025 (обновлено: 14:40 30.12.2025)
В Совфеде рассказали, какие законы вступят в силу в 2026 году
В Совфеде рассказали, какие законы вступят в силу в 2026 году
В Совфеде рассказали, какие законы вступят в силу в 2026 году

Журавлев: с 1 января в России вступят в силу законы о соцподдержке

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. С 1 января 2026 года вступают в силу законы о социальной поддержке граждан, помощи семьям с детьми и участникам СВО, защите от кибермошенничества, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
"Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет более, чем на 20% и достигнет 27 093 рубля. Это затронет зарплаты 4,5 миллионов человек", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе
Вчера, 09:37
По его словам, федеральный прожиточный минимум также увеличится на 6,8%: на душу населения — до 18 939 рублей, для трудоспособных граждан — до 20 644 рублей, для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубля.
"Федеральный прожиточный минимум (ПМ) служит ориентиром для субъектов. А региональные показатели в свою очередь становятся основой для расчёта единого детского пособия, минимальной пенсии, других видов соцподдержки", - пояснил Журавлев.
Кроме того, страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца вырастут на 7,6%, добавил политик. Это выше прогнозного уровня инфляции по итогам 2025 года (6,8%). Средний размер страховой пенсии превысит 27,1 тысячи рублей.
Социальные пенсии — для тех, кто не имеет трудового стажа — повысятся с 1 апреля на 6,8%.
Владимир Путин выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин рассчитывает на продолжение плотной работы с Совфедом
24 декабря, 14:30
"Семьи с детьми впервые смогут получить семейную налоговую выплату — возврат части уплаченного за 2025 год НДФЛ. Право на выплату имеют семьи: с двумя или более детьми до 18 лет (до 23 лет — если учатся очно), с гражданством и налоговым резидентством РФ, без задолженности по алиментам, со среднедушевым доходом не выше 1,5 ПМ в регионе", - уточнил законодатель.
По его словам, сумма выплаты равна разнице между налогом по ставке 13% и налогом, пересчитанным по ставке 6%. "То есть фактически семьи с невысокими доходами будут платить НДФЛ по ставке 7%. Выплата носит заявительный характер. С 1 июня за ней можно обратиться в Социальный фонд", - написал Журавлев.
Сенатор также рассказал о новых льготах для участников спецоперации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон о новых льготах детям, рожденным с помощью ЭКО
28 ноября, 23:04
"Участники СВО смогут заключить социальный контракт на сумму до 350 тысяч рублей — без имущественных ограничений. Также для них продлеваются кредитные каникулы. Вводятся льготы по транспортному и земельному налогам", - отметил он.
Журавлев уточнил, что всего за осеннюю сессию было принято 30 законов по поддержке участников СВО, многие уже вступили в силу, и работа по совершенствованию законодательства в этой сфере продолжается.
По словам вице-спикера СФ, реклама "раздолжнителей" будет ограничена. С 1 января таким организациям запрещено давать гарантии освобождения от долгов. Также вводится обязательство уведомлять о возможности пройти бесплатную процедуру банкротства и сообщать о негативных последствиях такого шага.
"Мы должны оградить людей от навязывания "волшебных" способов освобождения от долгов, на которых фактически наживаются нечистоплотные дельцы", - подчеркнул Журавлев.
В соответствии с законодательством, ЦБ расширит список признаков мошеннических операций с 6 до 12, напомнил политик.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Володин рассказал о штрафах за навязывание дополнительных услуг
09:47
Среди них будут: переводы через СБП от 200 тысяч рублей с одного банка на другой с последующим перечислением третьему лицу в течение суток, внесение наличных на чужой счёт через банкомат с использованием цифровой карты, смена номера телефона для авторизации в онлайн-банке или на "Госуслугах" менее чем за 48 часов до перевода.
"Борьба с кибермошенничеством продолжается. В 2026 году ожидаем принятия второго пакета мер по борьбе с этим злом", - написал политик.
Правительство РФ в декабре внесло в Госдуму законопроект, содержащий второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников, документ доступен в думской электронной базе.
"Как подчёркивает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, все законы должны приниматься в интересах человека. Это останется главным принципом нашей работы и в 2026 году", - заключил Журавлев.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В России заработают несколько новых законов по поддержке участников СВО
21 декабря, 12:04
 
