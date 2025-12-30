В Совфеде рассказали, какие законы вступят в силу в 2026 году

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. С 1 января 2026 года вступают в силу законы о социальной поддержке граждан, помощи семьям с детьми и участникам СВО, защите от кибермошенничества, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

"Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет более, чем на 20% и достигнет 27 093 рубля. Это затронет зарплаты 4,5 миллионов человек", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, федеральный прожиточный минимум также увеличится на 6,8%: на душу населения — до 18 939 рублей, для трудоспособных граждан — до 20 644 рублей, для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубля.

"Федеральный прожиточный минимум (ПМ) служит ориентиром для субъектов. А региональные показатели в свою очередь становятся основой для расчёта единого детского пособия, минимальной пенсии, других видов соцподдержки", - пояснил Журавлев

Кроме того, страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца вырастут на 7,6%, добавил политик. Это выше прогнозного уровня инфляции по итогам 2025 года (6,8%). Средний размер страховой пенсии превысит 27,1 тысячи рублей.

Социальные пенсии — для тех, кто не имеет трудового стажа — повысятся с 1 апреля на 6,8%.

"Семьи с детьми впервые смогут получить семейную налоговую выплату — возврат части уплаченного за 2025 год НДФЛ. Право на выплату имеют семьи: с двумя или более детьми до 18 лет (до 23 лет — если учатся очно), с гражданством и налоговым резидентством РФ , без задолженности по алиментам, со среднедушевым доходом не выше 1,5 ПМ в регионе", - уточнил законодатель.

По его словам, сумма выплаты равна разнице между налогом по ставке 13% и налогом, пересчитанным по ставке 6%. "То есть фактически семьи с невысокими доходами будут платить НДФЛ по ставке 7%. Выплата носит заявительный характер. С 1 июня за ней можно обратиться в Социальный фонд", - написал Журавлев.

Сенатор также рассказал о новых льготах для участников спецоперации.

"Участники СВО смогут заключить социальный контракт на сумму до 350 тысяч рублей — без имущественных ограничений. Также для них продлеваются кредитные каникулы. Вводятся льготы по транспортному и земельному налогам", - отметил он.

Журавлев уточнил, что всего за осеннюю сессию было принято 30 законов по поддержке участников СВО, многие уже вступили в силу, и работа по совершенствованию законодательства в этой сфере продолжается.

По словам вице-спикера СФ, реклама "раздолжнителей" будет ограничена. С 1 января таким организациям запрещено давать гарантии освобождения от долгов. Также вводится обязательство уведомлять о возможности пройти бесплатную процедуру банкротства и сообщать о негативных последствиях такого шага.

"Мы должны оградить людей от навязывания "волшебных" способов освобождения от долгов, на которых фактически наживаются нечистоплотные дельцы", - подчеркнул Журавлев.

В соответствии с законодательством, ЦБ расширит список признаков мошеннических операций с 6 до 12, напомнил политик.

Среди них будут: переводы через СБП от 200 тысяч рублей с одного банка на другой с последующим перечислением третьему лицу в течение суток, внесение наличных на чужой счёт через банкомат с использованием цифровой карты, смена номера телефона для авторизации в онлайн-банке или на "Госуслугах" менее чем за 48 часов до перевода.

"Борьба с кибермошенничеством продолжается. В 2026 году ожидаем принятия второго пакета мер по борьбе с этим злом", - написал политик.

Правительство РФ в декабре внесло в Госдуму законопроект, содержащий второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников, документ доступен в думской электронной базе.