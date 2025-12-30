https://ria.ru/20251230/razin-2065652129.html
Адвокат продюсера "Ласкового мая" вновь не явился в суд
2025-12-30T13:55:00+03:00
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Адвокат продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, вновь не явился в суд, его заменил защитник по назначению от государства, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы.
Ранее в суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Разина
, а позднее - ходатайство от его адвоката о переносе процесса в связи с временной нетрудоспособностью защитника из-за острого заболевания. Заседание было отложено на сегодня.
Во вторник в суд снова поступило ходатайство об отложении судебного заседания от адвоката Разина по соглашению, он просил назначить слушание на вторую половину января. При этом сегодня для участия в процесса явился уже адвокат по назначению. Суд продолжил заседание с участием защитника от государства.
Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова
(автора песен "Ласкового мая")
за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ
("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Кроме того, как сообщал РИА Новости источник, Разину могут добавить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым
.
МВД объявило Разина в розыск, он, по данным источника агентства, уехал из РФ сразу после возбуждения дела.