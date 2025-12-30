Адвокат продюсера "Ласкового мая" вновь не явился в суд

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Адвокат продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, вновь не явился в суд, его заменил защитник по назначению от государства, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы.

Во вторник в суд снова поступило ходатайство об отложении судебного заседания от адвоката Разина по соглашению, он просил назначить слушание на вторую половину января. При этом сегодня для участия в процесса явился уже адвокат по назначению. Суд продолжил заседание с участием защитника от государства.