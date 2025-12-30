Рейтинг@Mail.ru
Токаев и Путин оценили сотрудничество Казахстана и России в 2025 году - РИА Новости, 30.12.2025
Токаев и Путин оценили сотрудничество Казахстана и России в 2025 году
Токаев и Путин оценили сотрудничество Казахстана и России в 2025 году
Токаев и Путин оценили сотрудничество Казахстана и России в 2025 году

Токаев и Путин отметили результативность работы Казахстана и России в 2025 г

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 30 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным развитие двустороннего взаимодействия, отметив, что 2025 год был результативным для двух стран, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Главы государств обсудили текущее развитие двустороннего взаимодействия и отметили, что уходящий год был насыщенным и результативным для казахско-российских отношений", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Токаев приветствовал прогресс в переговорах по Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
