Путин и Токаев затронули вопросы двусторонней повестки - РИА Новости, 30.12.2025
14:04 30.12.2025 (обновлено: 14:12 30.12.2025)
Путин и Токаев затронули вопросы двусторонней повестки
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и... РИА Новости, 30.12.2025
Путин и Токаев затронули вопросы двусторонней повестки

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и затронули некоторые вопросы двусторонней повестки, сообщает пресс-служба Кремля.
"Главы государств обменялись сердечными поздравлениями с наступающим Новым годом, а также затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Казахстана в Москву в ноябре 2025 года", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Токаев осудил атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина
Заголовок открываемого материала