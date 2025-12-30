https://ria.ru/20251230/putin-2065655775.html
Путин и Токаев затронули вопросы двусторонней повестки
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и... РИА Новости, 30.12.2025
