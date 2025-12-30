Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Эрдогана с Новым годом
12:03 30.12.2025 (обновлено: 12:08 30.12.2025)
Путин поздравил Эрдогана с Новым годом
Путин поздравил Эрдогана с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Новым годом, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.12.2025
2025
Путин поздравил Эрдогана с Новым годом

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Новым годом, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации В.В. Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе... президент Турецкой Республики Р.Т. Эрдоган", - говорится в сообщении.
