Путин поздравил Эрдогана с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Новым годом, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:03:00+03:00
владимир путин
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
Владимир Путин, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
