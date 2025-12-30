Рейтинг@Mail.ru
12:02 30.12.2025 (обновлено: 12:10 30.12.2025)
Путин поздравил с Новым годом Си Цзиньпина и Моди
Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 30.12.2025
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Президент Российской Федерации Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе... президент Республики Индии Д.Мурму, премьер-министр Республики Индии Н.Моди... председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин поздравил Трампа с Новым годом
