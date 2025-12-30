https://ria.ru/20251230/putin-2065611129.html
Путин поздравил с Новым годом Си Цзиньпина и Моди
Путин поздравил с Новым годом Си Цзиньпина и Моди - РИА Новости, 30.12.2025
Путин поздравил с Новым годом Си Цзиньпина и Моди
Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:02:00+03:00
2025-12-30T12:02:00+03:00
2025-12-30T12:10:00+03:00
