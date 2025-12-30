Рейтинг@Mail.ru
11:44 30.12.2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2025 году семь раз побывал за рубежом, для этого глава государства мог преодолеть порядка 50 тысяч километров, на что могло потребоваться около 60 часов полета, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных о расстоянии и времени перелетов.
В 2025 году президент посетил Белоруссию, США (с промежуточными остановками в Магадане), Китай, Таджикистан, Киргизию, Индию и Туркмению.
Первой зарубежной поездкой российского лидера стал рабочий визит в Белоруссию в конце июня. Перелет в Минск мог занять у него порядка полутора-двух часов - это около 1,3 тысячи километров в обе стороны. В рамках поездки в Анкоридж (США) в середине августа, где Путин встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, президент заехал в Магадан, а на обратном пути посетил Чукотку. Как подсчитали РИА Новости, на преодоление около 16,5 тысяч километров ему могло потребоваться порядка 18-19 часов.
Во время своего официального визита в Китай Путин сначала прилетел в Тяньцзинь, а затем посетил Пекин, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Всего в рамках этого визита президент мог провести в самолете около 13 часов и преодолеть порядка 11,8 тысячи километров.
Таджикистан Путин посетил с государственным визитом в октябре. Перелет Москва-Душанбе-Москва мог занять 6,5 часов при расстоянии порядка 5,9 тысячи километров. Примерно такое же расстояние Путин мог преодолеть во время государственного визита в Киргизию в конце ноября, потратив на перелет также около 6,5 часов.
В начале декабря Путин посетил с государственным визитом Индию, где провел встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди и президентом Дроупади Мурму, а также принял участие в запуске вещания телеканала RT India и российско-индийском бизнес-форуме. Дальность полета составила бы около 9,5 часов - это 8,6 тысячи километров в обе стороны.
Итоговой зарубежной поездкой в уходящем году стал рабочий визит Путина в Туркменистан в середине декабря, где он принял участие в Международном форуме мира и доверия. Полетное расстояние до Ашхабада и обратно в среднем составляет 5 тысяч километров, на это ушло бы порядка 6 часов в обе стороны.
