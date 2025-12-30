МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2025 году семь раз побывал за рубежом, для этого глава государства мог преодолеть порядка 50 тысяч километров, на что могло потребоваться около 60 часов полета, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных о расстоянии и времени перелетов.