Названы самые востребованные профессии в 2026 году

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Наибольшим спросом среди профессий в грядущем году будут пользоваться разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности и дата-сайентисты, а также рабочие и массовые профессии, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru.

"Общей тенденцией для всех сфер станет высокий спрос на специалистов, сочетающих цифровые навыки, особенно умение работать с ИИ, цифровыми инструментами (в том числе ПО и оборудованием) и данными, с "гибкими" навыками, такими как адаптивность и критическое мышление", — сообщили в компании.

Так, в топ самых востребованных профессий в 2026 году войдут разработчики программного обеспечения. В этом году работодатели разместили более 106 тысяч соответствующих вакансий. Особенно востребованы fullstack- и Java-разработчики с опытом коммерческой разработки для сложных систем, отметили в пресс-службе.

Работодатели также активно искали специалистов по кибербезопасности (более 26 тысяч вакансий за год) — рост киберугроз и цифровизации заставляют компании активно инвестировать в защиту информации. Еще спросом пользовались дата-сайентисты, работающие с цифровой информацией и помогающие бизнесу принимать решения на основе данных — пять тысяч вакансий за год. Инженеров по ИИ и ML-обучению искали более тысячи раз. Такие специалисты обучают нейросети для бизнеса, медицины, логистики, спрос на них, по мнению hh.ru, будет оставаться стабильным.

Востребованной будет и широкая линейка рабочих профессий, в которых требуется высокая квалификация и специальные техдопуски: сварщики (более 123 тысяч вакансий), слесари (более 144 тысяч), машинисты (более 140 тысяч), монтажники (более 95 тысяч), автослесари (более 70 тысяч) и механики (более 50 тысяч).