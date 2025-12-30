Рейтинг@Mail.ru
Названы самые востребованные профессии в 2026 году
03:34 30.12.2025 (обновлено: 13:47 30.12.2025)
Названы самые востребованные профессии в 2026 году
Названы самые востребованные профессии в 2026 году
Наибольшим спросом среди профессий в грядущем году будут пользоваться разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности и дата-сайентисты, РИА Новости, 30.12.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
Названы самые востребованные профессии в 2026 году

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Наибольшим спросом среди профессий в грядущем году будут пользоваться разработчики программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности и дата-сайентисты, а также рабочие и массовые профессии, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
"Общей тенденцией для всех сфер станет высокий спрос на специалистов, сочетающих цифровые навыки, особенно умение работать с ИИ, цифровыми инструментами (в том числе ПО и оборудованием) и данными, с "гибкими" навыками, такими как адаптивность и критическое мышление", — сообщили в компании.
Так, в топ самых востребованных профессий в 2026 году войдут разработчики программного обеспечения. В этом году работодатели разместили более 106 тысяч соответствующих вакансий. Особенно востребованы fullstack- и Java-разработчики с опытом коммерческой разработки для сложных систем, отметили в пресс-службе.
Работодатели также активно искали специалистов по кибербезопасности (более 26 тысяч вакансий за год) — рост киберугроз и цифровизации заставляют компании активно инвестировать в защиту информации. Еще спросом пользовались дата-сайентисты, работающие с цифровой информацией и помогающие бизнесу принимать решения на основе данных — пять тысяч вакансий за год. Инженеров по ИИ и ML-обучению искали более тысячи раз. Такие специалисты обучают нейросети для бизнеса, медицины, логистики, спрос на них, по мнению hh.ru, будет оставаться стабильным.
Востребованной будет и широкая линейка рабочих профессий, в которых требуется высокая квалификация и специальные техдопуски: сварщики (более 123 тысяч вакансий), слесари (более 144 тысяч), машинисты (более 140 тысяч), монтажники (более 95 тысяч), автослесари (более 70 тысяч) и механики (более 50 тысяч).
"Рабочие профессии массового порядка (разнорабочие, курьеры, водители, продавцы, администраторы, сборщики заказов и другие), данные категории профессий остаются одними из самых востребованных в массовом сегменте профессий и будут оставаться таковыми в 2026 году. В целом почти половина кадрового спроса на российском рынке труда сформирована из данных профессий", — заключили в пресс-службе.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
