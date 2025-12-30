Прибалтика рискует превратиться в депрессивную зону, считают в РАН

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Прибалтийские страны рискуют превратиться в депрессивную зону, где НАТО будет вынуждена содержать "дорогую пустоту", говорится в исследовании ИМЭМО РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Напротив, она создает самоподдерживающуюся спираль напряженности, усугубляя экономические проблемы, подрывая долгосрочный потенциал и усиливая зависимость от внешних игроков", - добавили в ИМЭМО РАН.

Ориентация на конфронтацию как на организующий принцип внешней политики и отсутствие позитивных объединяющих проектов оставляют регион в состоянии конфликтной взаимозависимости, где силовые решения лишь маскируют, но не решают фундаментальные проблемы безопасности и развития, отметили исследователи.