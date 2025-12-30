https://ria.ru/20251230/pribaltika-2065541133.html
Прибалтика рискует превратиться в депрессивную зону, считают в РАН
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Прибалтийские страны рискуют превратиться в депрессивную зону, где НАТО будет вынуждена содержать "дорогую пустоту", говорится в исследовании ИМЭМО РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
Вступление Финляндии
и Швеции
в НАТО
изменило расстановку сил в балто-скандинавском регионе, завершив эпоху балтийского нейтралитета, укорененного еще в XIX веке. Вместе с этим прибалтийские страны готовятся отражать "российскую угрозу" и активно принимают участие в милитаризации Европы
- для них это шанс получить субсидии от старших партнеров. В любом случае для стран региона милитаризация является реальным средством повышения международной роли.
"Прогноз для региона остается сложным. Прибалтика
рискует превратиться в депрессивную зону, где НАТО будет вынуждена содержать "дорогую пустоту", - говорится в исследовании.
Милитаризация региона, движимая страхом перед Россией
и поддержанная стратегией сплочения НАТО под американским руководством, не устраняет коренные противоречия, подчеркнули в ИМЭМО РАН
.
"Напротив, она создает самоподдерживающуюся спираль напряженности, усугубляя экономические проблемы, подрывая долгосрочный потенциал и усиливая зависимость от внешних игроков", - добавили в ИМЭМО РАН.
Ориентация на конфронтацию как на организующий принцип внешней политики и отсутствие позитивных объединяющих проектов оставляют регион в состоянии конфликтной взаимозависимости, где силовые решения лишь маскируют, но не решают фундаментальные проблемы безопасности и развития, отметили исследователи.