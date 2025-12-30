Премьер Польши сделал громкое заявление о мире на Украине

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Мир на Украине может быть достигнут в ближайшие недели, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с другими европейскими лидерами, Канадой и НАТО.
"Мир уже не за горами, нет сомнений, что произошли события, дающие основания надеяться на то, что эта война может закончиться, и довольно быстро, но это все еще надежда, далеко не стопроцентная уверенность", — цитирует его слова издание Reuters.
Туск уточнил, что под фразой "не за горами" подразумевает ближайшие недели, а не месяцы или годы.
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
Однако уже в ночь на 29 декабря ВСУ атаковали резиденцию российского лидера в Новгородской области, задействовав 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что несмотря на попытки Украины сорвать переговорный процесс, Москва не выйдет из него, но ужесточит позицию.