Адвокат посетил арестованного в Польше археолога Бутягина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Адвокат посетил арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина, сообщается в Telegram-канале "Адвокат для Александра Бутягина".
"Вчера у него был адвокат. После визита к Александру адвокат прислал письмо о состоянии дел на сегодняшний день.... У Александра всё ещё нет права на телефонный звонок, и передавать письма сейчас сложно, пока представители консульства на новогодних каникулах. Но он попросил адвоката передать всем нам, что поражён количеством людей, которые его поддерживают, и передаёт всем огромное спасибо", - говорится в сообщении.
Ранее Институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН сообщил, что семья и близкие задержанного в Польше Бутягина организовали сбор средств на оплату юридических услуг. Сообщалось, что защита Бутягина осуществляется частным адвокатом в Польше, имеющим опыт ведения дел об экстрадиции. В силу специфики польского законодательства и статуса дела, юридическая помощь оказывается исключительно на платной основе. 27 декабря сообщалось, что уже почти 25 тысяч евро собрано на юридическую помощь для Бутягина.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила от Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.