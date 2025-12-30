Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега - РИА Новости, 30.12.2025
11:14 30.12.2025
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за снега и обледенения, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 30.12.2025
2025
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за обледенения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за снега и обледенения, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи со снегом и обледенением. Предупреждение действует с 09.00 30 декабря до 09.00 31 декабря. Днем 30 и ночью 31 декабря местами ожидается сильный снег", - говорится в сообщении пресс-службы.
Власти просят водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП, особую осторожность также следует проявлять пешеходам.
