В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за снега и обледенения, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 30.12.2025
общество
санкт-петербург
новый год
санкт-петербург
Новости
ru-RU
Общество, Санкт-Петербург, Новый год
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за обледенения