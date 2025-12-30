Рейтинг@Mail.ru
Онищенко посоветовал россиянам выйти на работу 2 января - РИА Новости, 30.12.2025
02:19 30.12.2025
Онищенко посоветовал россиянам выйти на работу 2 января
Онищенко посоветовал россиянам выйти на работу 2 января - РИА Новости, 30.12.2025
Онищенко посоветовал россиянам выйти на работу 2 января
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости рекомендовал россиянам выйти на работу 2... РИА Новости, 30.12.2025
Онищенко посоветовал россиянам выйти на работу 2 января

Люди встречают Новый год в Москве
Люди встречают Новый год в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости рекомендовал россиянам выйти на работу 2 января.
"Самый лучший способ - 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу", - сказал академик РАН.
Онищенко также отметил, что россиянам лучше отмечать Новый год дома и не уезжать за границу.
"Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться", - заключил академик РАН.
Грядущие новогодние каникулы продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
