Рейтинг@Mail.ru
КТК приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море из-за погоды - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 30.12.2025 (обновлено: 12:43 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/neft-2065584028.html
КТК приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море из-за погоды
КТК приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море из-за погоды - РИА Новости, 30.12.2025
КТК приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море из-за погоды
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 29 декабря приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море и прием нефти в трубопроводную систему, это... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:42:00+03:00
2025-12-30T12:43:00+03:00
россия
черное море
каспийский трубопроводный консорциум-р
транснефть
казахстан
казмунайгаз
chevron
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059005879_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1ff22212969427a02c6d7f0f830132b4.jpg
https://ria.ru/20251208/neft-2060687720.html
https://ria.ru/20251211/zapad-2061497571.html
россия
черное море
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059005879_1115:77:3640:1971_1920x0_80_0_0_d817a2c2f7a959e15e8a6e2c118204e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черное море, каспийский трубопроводный консорциум-р, транснефть, казахстан, казмунайгаз, chevron
Россия, Черное море, Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р, Транснефть, Казахстан, Казмунайгаз, Chevron
КТК приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море из-за погоды

КТК приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море из-за плохой погоды

© Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"--"Панорама КТК"ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума
ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"--"Панорама КТК"
ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 29 декабря приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море и прием нефти в трубопроводную систему, это вызвано неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания.
"Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала (МТ) КТК вынудили консорциум 29.12.2025 года приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений. Прием нефти также был остановлен 29.12.2025 года в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке", - сообщили журналистам в консорциуме.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин разрешил СП "Роснефти" и Shell совершать сделки со своей долей в КТК
8 декабря, 22:58
О возобновлении работы нефтепровода и возвращению в штатный режим отгрузки нефти на терминале будет сообщено дополнительно, добавили в КТК.
Как отметили в компании, на ритмичность отгрузок нефти в значительной степени повлиял результат "террористической атаки безэкипажным катером на ВПУ-2" в конце ноября и его повреждение, а также проведение ранее начатых ремонтных работ на выносном причале ВПУ-3, осложненных тяжелыми гидрометеорологическими условиями зимнего периода.
"КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, что обуславливает текущие ограничения", - добавили в компании.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, совместное предприятие "Роснефти" и Shell.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
CNN: Запад признался в помощи Киеву с ударами по КТК в России
11 декабря, 18:41
 
РоссияЧерное мореКаспийский Трубопроводный Консорциум-РТранснефтьКазахстанКазмунайгазChevron
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала