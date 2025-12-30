КТК приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море из-за погоды

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 29 декабря приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море и прием нефти в трубопроводную систему, это вызвано неблагоприятными погодными условиями, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 29 декабря приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море и прием нефти в трубопроводную систему, это вызвано неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания.

"Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала (МТ) КТК вынудили консорциум 29.12.2025 года приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений. Прием нефти также был остановлен 29.12.2025 года в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке", - сообщили журналистам в консорциуме.

О возобновлении работы нефтепровода и возвращению в штатный режим отгрузки нефти на терминале будет сообщено дополнительно, добавили в КТК.

Как отметили в компании, на ритмичность отгрузок нефти в значительной степени повлиял результат "террористической атаки безэкипажным катером на ВПУ-2" в конце ноября и его повреждение, а также проведение ранее начатых ремонтных работ на выносном причале ВПУ-3, осложненных тяжелыми гидрометеорологическими условиями зимнего периода.

"КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, что обуславливает текущие ограничения", - добавили в компании.