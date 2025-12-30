КТК приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море из-за погоды

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 29 декабря приостановил перевалку нефти на терминале в Черном море и прием нефти в трубопроводную систему, это вызвано неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания.
"Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала (МТ) КТК вынудили консорциум 29.12.2025 года приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений. Прием нефти также был остановлен 29.12.2025 года в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке", - сообщили журналистам в консорциуме.
О возобновлении работы нефтепровода и возвращению в штатный режим отгрузки нефти на терминале будет сообщено дополнительно, добавили в КТК.
Как отметили в компании, на ритмичность отгрузок нефти в значительной степени повлиял результат "террористической атаки безэкипажным катером на ВПУ-2" в конце ноября и его повреждение, а также проведение ранее начатых ремонтных работ на выносном причале ВПУ-3, осложненных тяжелыми гидрометеорологическими условиями зимнего периода.
"КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, что обуславливает текущие ограничения", - добавили в компании.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, совместное предприятие "Роснефти" и Shell.
