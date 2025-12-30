https://ria.ru/20251230/mvd-2065780176.html
На Камчатке выявили хищение миллиарда рублей с проектов инфраструктуры
Полицейские выявили хищение свыше 930 миллионов рублей, выделенных на развитие инфраструктуры Камчатского края, сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости, 30.12.2025
происшествия
На Камчатке выявили хищение почти миллиарда рублей с инфраструктурных проектов
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 дек – РИА Новости. Полицейские выявили хищение свыше 930 миллионов рублей, выделенных на развитие инфраструктуры Камчатского края, сообщает пресс-служба МВД России.
"Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Камчатскому краю
выявлен ряд эпизодов хищений бюджетных средств", - сообщили
правоохранители на сайте МВДМедиа.
По данным ведомства, установлены личности троих подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Генеральный директор подрядной организации из Санкт-Петербурга
и его сообщники в 2022-2023 годах похитили средства, предназначавшиеся для государственной программы развития региона.
Первый эпизод связан с договором на технологическое присоединение к электросетям строящегося курорта.
"Получив аванс в размере 684 миллионов рублей, злоумышленник... в тот же день вывел средства на счета подконтрольных юридических лиц. При этом... стоимость реально выполненных работ по договору составила лишь 2,4 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.
Второй эпизод касается причинения ущерба кредитной организации через подложные документы, а третий - хищения 250 миллионов рублей аванса при реконструкции котельной в Елизово
, которые были направлены на иные цели.
Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере). Для возмещения ущерба на имущество подозреваемых наложен арест на сумму 300 миллионов рублей. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.