На Камчатке выявили хищение миллиарда рублей с проектов инфраструктуры

Первый эпизод связан с договором на технологическое присоединение к электросетям строящегося курорта.

"Получив аванс в размере 684 миллионов рублей, злоумышленник... в тот же день вывел средства на счета подконтрольных юридических лиц. При этом... стоимость реально выполненных работ по договору составила лишь 2,4 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.