https://ria.ru/20251230/ministr-2065589707.html
Министр культуры Новосибирской области ушла в отставку
Министр культуры Новосибирской области ушла в отставку - РИА Новости, 30.12.2025
Министр культуры Новосибирской области ушла в отставку
Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина уволена по собственному желанию, министерство возглавил ее заместитель, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T11:03:00+03:00
2025-12-30T11:03:00+03:00
2025-12-30T13:12:00+03:00
новосибирская область
казахстан
новосибирский государственный педагогический университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065641817_173:137:1146:684_1920x0_80_0_0_0a8ef693d0403d3b9c090d0b30fdb6fa.jpg
https://ria.ru/20251217/shkola-2062514641.html
новосибирская область
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065641817_207:111:1155:822_1920x0_80_0_0_8bbe8ac3ab06c35147082b667d140cee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, казахстан, новосибирский государственный педагогический университет
Новосибирская область, Казахстан, Новосибирский государственный педагогический университет
Министр культуры Новосибирской области ушла в отставку
Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина ушла в отставку