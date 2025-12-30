Рейтинг@Mail.ru
Министр культуры Новосибирской области ушла в отставку
11:03 30.12.2025 (обновлено: 13:12 30.12.2025)
Министр культуры Новосибирской области ушла в отставку
Министр культуры Новосибирской области ушла в отставку

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина ушла в отставку

Юлия Шуклина
Юлия Шуклина. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 30 дек – РИА Новости. Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина уволена по собственному желанию, министерство возглавил ее заместитель, сообщил РИА Новости руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
"Министр культуры Новосибирской области Юлия Константиновна Шуклина уволена 30 декабря 2025 года по собственному желанию. Министром назначен Юрий Васильевич Зимняков", - сказал собеседник агентства.
Юлия Шуклина родилась 13 июля 1983 года в Семипалатинске (Казахстан). В 2005 году окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности "Археология". Была назначена министром культуры Новосибирской области 13 мая 2024 года. До этого была директором Новосибирского государственного краеведческого музея.
