"Подобное заканчивается кровью". Сбылись слова Михалкова – что он сказал? - РИА Новости, 30.12.2025
18:23 30.12.2025
"Подобное заканчивается кровью". Сбылись слова Михалкова – что он сказал?
"Подобное заканчивается кровью". Сбылись слова Михалкова – что он сказал?
"Подобное заканчивается кровью". Сбылись слова Михалкова – что он сказал?
При пересмотре старых телеэфиров возникает странное чувство, будто прошлое говорит с настоящим. Никита Михалков не раз возвращался к подобным “архивам”,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:23:00+03:00
2025-12-30T18:23:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150555/95/1505559551_0:88:3331:1962_1920x0_80_0_0_9f4a41fe5447e25096e4fb6f6d10e75f.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
"Подобное заканчивается кровью". Сбылись слова Михалкова – что он сказал?

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкРежиссер Никита Михалков
Режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. При пересмотре старых телеэфиров возникает странное чувство, будто прошлое говорит с настоящим. Никита Михалков не раз возвращался к подобным “архивам”, подчеркивая: его задача не в том, чтобы доказать собственную правоту задним числом.
Какие ключевые угрозы давным-давно называл нам именитый режиссер, но никто не обратил внимания?

Интеграция в “цивилизованный мир”

Одно из таких предупреждений — слова, произнесенные еще в 1992 году: "Вы отдаете себе отчет, что будет на Украине?". И если в начале постсоветской эпохи этот вопрос звучал вызывающе, то сейчас уже нет.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий
Дело в том, что начало девяностых — время, когда общество занималось собственным выживанием. На фоне экономического хаоса, приватизации и политической неразберихи разговоры о долгосрочных геополитических последствиях казались абстракцией. Преобладало ощущение, что "все худшее уже позади", а впереди — интеграция в "цивилизованный мир", свободный рынок и долгожданное благополучие.
Именно в этой атмосфере предостережения воспринимались как занудство или мрачное брюзжание. Режиссер не раз подчеркивал: тогда мало кто был готов слышать неприятные прогнозы. Казалось, что новые границы — формальность, национальные вопросы — пережиток прошлого, а исторические обиды растворятся сами собой.

Национализм — управляемый процесс

В своих рассуждениях Михалков последовательно уходит от эмоций и старается говорить о механике процессов. По его мнению, ключевой инструмент, который применялся на постсоветском пространстве — это целенаправленная работа с идентичностью.
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
"Мы видим, как идет постоянная манипуляция с религиозным или национальным самосознанием. Это нужно потому, что подобное часто заканчивается кровью", — подчеркивал он.
Речь идет не о стихийном росте национальных чувств, а о системной политике. Украина в этой логике стала полигоном, где шаг за шагом формировали новое мировоззрение. Через учебники, СМИ, культурные проекты, гранты и политические лозунги выстраивалась картина мира, в которой Россия постепенно превращалась из соседа в экзистенциального врага.

Зависть и страх как движущие силы

Рассуждая о роли Запада, Михалков часто ссылается на мысли святителя Игнатия Брянчанинова, который еще в XIX веке писал о постоянной зависти Европы к России. По мнению режиссера, в XXI веке к зависти добавился страх. Россия слишком велика, слишком самостоятельна и слишком неудобна, чтобы вписываться в чужие схемы.
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане в Волгограде
Световая инсталляция Свет Великой Победы на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Световая инсталляция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане в Волгограде
"Отсюда желание отнять Победу, принизить значение русской культуры, ослабить национальное самосознание", — отметил Михалков.
Он подчеркивает, что речь идет не о разногласиях во вкусах или ценностях, а о борьбе за историческое и культурное влияние.

Враг как катализатор

Одна из самых обсуждаемых мыслей Михалкова — идея о том, что наличие врага может сыграть парадоксально положительную роль.
"Враг высвечивает предателей, заставляет шевелиться, искать решения и союзников", — говорил он.
CC0 / / Деловые переговоры
Деловые переговоры - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
CC0 / /
Деловые переговоры
По его мнению, именно внешнее давление заставляет общество выходить из состояния самоуспокоенности. В мирное время многие проблемы годами откладываются, а в кризисе становятся видны мгновенно.
В более поздних выпусках своих программ Михалков формулирует мысль о том, что украинский конфликт — не конечная цель.
"Это игра в длинную. Конечная задача — стравить Россию с Китаем", — утверждает он.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китая Ли Цян принимает участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая
Премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимает участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимает участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая
Он вспоминает, что еще в середине 2010-х ему предлагали сценарии, напрямую эксплуатирующие образ будущего конфликта между Москвой и Пекином. По его версии, Запад осознает: без России с Китаем ему не справиться, как и наоборот. Значит, ключевая задача — не допустить их сближения.
Михалков подчеркивает: он не стремится выглядеть пророком. Его цель — показать, что многие сегодняшние события имели длинную предысторию и не возникли внезапно.
"Мы живем по правде, и эта правда неудобна. Но именно она позволяет не терять ориентиры", — резюмирует режиссер.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАктер, режиссер, сценарист, продюсер, Народный артист России Никита Михалков
Актер, режиссер, сценарист, продюсер, Народный артист России Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Актер, режиссер, сценарист, продюсер, Народный артист России Никита Михалков
 
 
 
