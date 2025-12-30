МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. При пересмотре старых телеэфиров возникает странное чувство, будто прошлое говорит с настоящим. Никита Михалков не раз возвращался к подобным “архивам”, подчеркивая: его задача не в том, чтобы доказать собственную правоту задним числом.

Какие ключевые угрозы давным-давно называл нам именитый режиссер, но никто не обратил внимания?

Интеграция в “цивилизованный мир”

Одно из таких предупреждений — слова, произнесенные еще в 1992 году: "Вы отдаете себе отчет, что будет на Украине?". И если в начале постсоветской эпохи этот вопрос звучал вызывающе , то сейчас уже нет.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Украинский военнослужащий © AP Photo / Evgeniy Maloletka Украинский военнослужащий

Дело в том, что начало девяностых — время, когда общество занималось собственным выживанием. На фоне экономического хаоса, приватизации и политической неразберихи разговоры о долгосрочных геополитических последствиях казались абстракцией. Преобладало ощущение, что "все худшее уже позади", а впереди — интеграция в "цивилизованный мир", свободный рынок и долгожданное благополучие.

Именно в этой атмосфере предостережения воспринимались как занудство или мрачное брюзжание. Режиссер не раз подчеркивал: тогда мало кто был готов слышать неприятные прогнозы. Казалось, что новые границы — формальность, национальные вопросы — пережиток прошлого, а исторические обиды растворятся сами собой.

Национализм — управляемый процесс

В своих рассуждениях Михалков последовательно уходит от эмоций и старается говорить о механике процессов. По его мнению, ключевой инструмент, который применялся на постсоветском пространстве — это целенаправленная работа с идентичностью.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве © AP Photo / Efrem Lukatsky Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве

"Мы видим, как идет постоянная манипуляция с религиозным или национальным самосознанием. Это нужно потому, что подобное часто заканчивается кровью", — подчеркивал он.

Речь идет не о стихийном росте национальных чувств, а о системной политике. Украина в этой логике стала полигоном, где шаг за шагом формировали новое мировоззрение. Через учебники, СМИ, культурные проекты, гранты и политические лозунги выстраивалась картина мира, в которой Россия постепенно превращалась из соседа в экзистенциального врага.

Зависть и страх как движущие силы

Рассуждая о роли Запада, Михалков часто ссылается на мысли святителя Игнатия Брянчанинова, который еще в XIX веке писал о постоянной зависти Европы к России. По мнению режиссера, в XXI веке к зависти добавился страх. Россия слишком велика, слишком самостоятельна и слишком неудобна, чтобы вписываться в чужие схемы.

"Отсюда желание отнять Победу, принизить значение русской культуры, ослабить национальное самосознание", — отметил Михалков.

Он подчеркивает, что речь идет не о разногласиях во вкусах или ценностях, а о борьбе за историческое и культурное влияние.

Враг как катализатор

Одна из самых обсуждаемых мыслей Михалкова — идея о том, что наличие врага может сыграть парадоксально положительную роль.

"Враг высвечивает предателей, заставляет шевелиться, искать решения и союзников", — говорил он.

CC0 / / Деловые переговоры CC0 / / Деловые переговоры

По его мнению, именно внешнее давление заставляет общество выходить из состояния самоуспокоенности. В мирное время многие проблемы годами откладываются, а в кризисе становятся видны мгновенно.

В более поздних выпусках своих программ Михалков формулирует мысль о том, что украинский конфликт — не конечная цель.

"Это игра в длинную. Конечная задача — стравить Россию с Китаем", — утверждает он.

Он вспоминает, что еще в середине 2010-х ему предлагали сценарии, напрямую эксплуатирующие образ будущего конфликта между Москвой и Пекином. По его версии, Запад осознает: без России с Китаем ему не справиться, как и наоборот. Значит, ключевая задача — не допустить их сближения.

Михалков подчеркивает: он не стремится выглядеть пророком. Его цель — показать, что многие сегодняшние события имели длинную предысторию и не возникли внезапно.