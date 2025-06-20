"Это постепенное движение...": какое пророчество Михалкова может сбыться
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 43-го ММКФ в Москве
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков известен не только фильмами, но и политическими прогнозами в "Бесогоне". Несколько лет назад его предсказания казались фантастикой. Сегодня они сбываются с математической точностью. Но самое страшное пророчество мэтра касается глобальной стратегии, которая может изменить мировой порядок. Что именно предвидел Михалков?
Аналитик поневоле
Никита Михалков в программе "Бесогон" регулярно анализирует политические процессы. Режиссёр опирается на знание истории, и умение сопоставлять факты. Некоторые называют его конспирологом, но ряд его выводов оказались весьма точными.
Особенно интересными стали рассуждения Михалкова о геополитических играх и долгосрочных планах Запада. То, что казалось натянутыми теориями пару лет назад, сегодня находит подтверждения в реальных событиях.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНикита Михалков перед собранием инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ
Никита Михалков перед собранием инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ
Впрочем, не все прогнозы режиссера оправдались. Но те, что сбылись, поражают своей точностью.
Несбывшееся пророчество о воссоединении
Зимой 2022 года Михалков озвучил громкое предсказание святогорских старцев. По их словам, воссоединение Руси наступит через полгода после того, как "еретики и раскольники захватят Киево-Печерскую и Почаевскую лавры".
"Это пророчество было передано в 2014 году, когда еще и помыслить было невозможно о том, что происходит сегодня", — подчеркивал режиссер.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру
Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру
Действительно, зимой 2023 года главный храм Киево-Печерской лавры был захвачен. В его стенах появились люди в камуфляже, зазвучали националистические лозунги. Отсчет пошел, но воссоединение так и не наступило в обещанные сроки.
Враг как благо для России
Осенью 2022 года в экстренном выпуске "Бесогона" Михалков высказал парадоксальную мысль о пользе врагов для России.
"Враг сделает Россию имущей! Друг придет и попросит, и ему дашь. А враг укажет, насколько мы деградировали. Он высветит предателей и подонков среди нас. Он заставит нас встать с дивана и побежать. Враги заставят шевелиться и изобретать невероятное. Кабы не враг, как бы мы узнали друга, прикрывающего нам спину в бою?" — говорил режиссер.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНикита Михалков в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Никита Михалков в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
По мнению Михалкова, именно враждебность Запада заставила Россию мобилизоваться, найти внутренние ресурсы и новых союзников. "Чтобы быть сверхдержавой, надо иметь лучших в мире врагов", — резюмировал он.
Сегодня эти слова выглядят как точное предвидение того, как внешнее давление действительно консолидировало российское общество и заставило искать новые пути развития.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРежиссер, руководитель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков выступает на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве. 11 декабря 2017
Режиссер, руководитель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков выступает на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве. 11 декабря 2017
Высвечивание предателей
Яркий пример "высвечивания предателей" Михалков продемонстрировал на примере Ивана Урганта. В программе "Вы или крестик снимите, или трусы наденьте" режиссер рассказал показательную историю.
Омский бизнесмен потратил 20 миллионов рублей на корпоратив с Ургантом, пообещав телеведущему дополнительную плату и Lamborghini за продление выступления. Но суть была не в развлечении.
Телеведущий Иван Ургант
Бизнесмен хотел поддержать его как критика спецоперации, — объяснял Михалков. Он видел в поездках Урганта между Израилем и Россией символ предательства либеральных элит, использующих страну лишь как место заработка.
"А вообще понимают эти люди, что, если мы проиграем эту битву НАТО и украинским нацистам, у них будет всего два выхода: или бежать, или предать?" — задавался вопросом режиссер.
Украина как прелюдия
Главное прозрение Михалкова касается истинных целей украинского конфликта. В программе "Жить по лжи" 2023 года он объяснил, кому понадобилось "стравить Россию с Украиной".
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУчастники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
"Это игра в длинную, это постепенное движение к тому, чтобы стравить Россию с Китаем", — заявил режиссер.
Украинский конфликт в этой логике становится своеобразным "11 сентября" для Европы — событием, развязавшим руки для более масштабных планов.
Главная стратегия Запада
Михалков раскрыл любопытную деталь: еще в 2016 году ему предлагали написать сценарий о вторжении китайской армии на российскую территорию. Режиссер отказался от такого заказа.
"Понимает Европа, разжиревшая под американским ядерным зонтиком, и сама Америка, испытывающая гигантские трудности, что с Китаем без России им не справиться", — говорил он.
© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенный полицейский армии США стоит перед истребителем F-22 Raptor на авиабазе Шяуляй
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военный полицейский армии США стоит перед истребителем F-22 Raptor на авиабазе Шяуляй
По мнению Михалкова, все действия Запада подчинены одной сверхзадаче — не дать России и Китаю объединиться против западной гегемонии. Украинский конфликт в этой схеме — лишь этап подготовки к главному противостоянию.
Сегодня эти выводы подтверждаются реальными событиями: Запад хочет вбить клин в отношения Москвы и Пекина. Об этом пишут западные СМИ - мол, США на самом деле хотят освободить ресурсы для противостояния с Китаем.
Запад готовится "ударить в спину России", но на этот раз цель не захват территорий, а принуждение к войне с восточным союзником.
Режиссер верит, что Россия не поддастся на эту провокацию. "Мы живем по правде, отстаивая ее не только на Украине, но и во всем мире", — резюмировал Михалков.
© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции "Зиновьевские чтения"
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции "Зиновьевские чтения"