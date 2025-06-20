https://ria.ru/20250620/mikhalkov-2024378664.html

"Это постепенное движение...": какое пророчество Михалкова может сбыться

"Это постепенное движение...": какое пророчество Михалкова может сбыться - РИА Новости, 20.06.2025

"Это постепенное движение...": какое пророчество Михалкова может сбыться

Режиссер Никита Михалков известен не только фильмами, но и политическими прогнозами в "Бесогоне". Несколько лет назад его предсказания казались фантастикой... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:13:00+03:00

2025-06-20T19:13:00+03:00

2025-06-20T19:14:00+03:00

никита михалков

украина

китай

россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков известен не только фильмами, но и политическими прогнозами в "Бесогоне". Несколько лет назад его предсказания казались фантастикой. Сегодня они сбываются с математической точностью. Но самое страшное пророчество мэтра касается глобальной стратегии, которая может изменить мировой порядок. Что именно предвидел Михалков?Аналитик поневолеНикита Михалков в программе "Бесогон" регулярно анализирует политические процессы. Режиссёр опирается на знание истории, и умение сопоставлять факты. Некоторые называют его конспирологом, но ряд его выводов оказались весьма точными.Особенно интересными стали рассуждения Михалкова о геополитических играх и долгосрочных планах Запада. То, что казалось натянутыми теориями пару лет назад, сегодня находит подтверждения в реальных событиях.Впрочем, не все прогнозы режиссера оправдались. Но те, что сбылись, поражают своей точностью.Несбывшееся пророчество о воссоединенииЗимой 2022 года Михалков озвучил громкое предсказание святогорских старцев. По их словам, воссоединение Руси наступит через полгода после того, как "еретики и раскольники захватят Киево-Печерскую и Почаевскую лавры"."Это пророчество было передано в 2014 году, когда еще и помыслить было невозможно о том, что происходит сегодня", — подчеркивал режиссер.Действительно, зимой 2023 года главный храм Киево-Печерской лавры был захвачен. В его стенах появились люди в камуфляже, зазвучали националистические лозунги. Отсчет пошел, но воссоединение так и не наступило в обещанные сроки.Враг как благо для РоссииОсенью 2022 года в экстренном выпуске "Бесогона" Михалков высказал парадоксальную мысль о пользе врагов для России."Враг сделает Россию имущей! Друг придет и попросит, и ему дашь. А враг укажет, насколько мы деградировали. Он высветит предателей и подонков среди нас. Он заставит нас встать с дивана и побежать. Враги заставят шевелиться и изобретать невероятное. Кабы не враг, как бы мы узнали друга, прикрывающего нам спину в бою?" — говорил режиссер.По мнению Михалкова, именно враждебность Запада заставила Россию мобилизоваться, найти внутренние ресурсы и новых союзников. "Чтобы быть сверхдержавой, надо иметь лучших в мире врагов", — резюмировал он.Сегодня эти слова выглядят как точное предвидение того, как внешнее давление действительно консолидировало российское общество и заставило искать новые пути развития.Высвечивание предателейЯркий пример "высвечивания предателей" Михалков продемонстрировал на примере Ивана Урганта. В программе "Вы или крестик снимите, или трусы наденьте" режиссер рассказал показательную историю.Омский бизнесмен потратил 20 миллионов рублей на корпоратив с Ургантом, пообещав телеведущему дополнительную плату и Lamborghini за продление выступления. Но суть была не в развлечении.Бизнесмен хотел поддержать его как критика спецоперации, — объяснял Михалков. Он видел в поездках Урганта между Израилем и Россией символ предательства либеральных элит, использующих страну лишь как место заработка."А вообще понимают эти люди, что, если мы проиграем эту битву НАТО и украинским нацистам, у них будет всего два выхода: или бежать, или предать?" — задавался вопросом режиссер.Украина как прелюдияГлавное прозрение Михалкова касается истинных целей украинского конфликта. В программе "Жить по лжи" 2023 года он объяснил, кому понадобилось "стравить Россию с Украиной"."Это игра в длинную, это постепенное движение к тому, чтобы стравить Россию с Китаем", — заявил режиссер.Украинский конфликт в этой логике становится своеобразным "11 сентября" для Европы — событием, развязавшим руки для более масштабных планов.Главная стратегия ЗападаМихалков раскрыл любопытную деталь: еще в 2016 году ему предлагали написать сценарий о вторжении китайской армии на российскую территорию. Режиссер отказался от такого заказа."Понимает Европа, разжиревшая под американским ядерным зонтиком, и сама Америка, испытывающая гигантские трудности, что с Китаем без России им не справиться", — говорил он.По мнению Михалкова, все действия Запада подчинены одной сверхзадаче — не дать России и Китаю объединиться против западной гегемонии. Украинский конфликт в этой схеме — лишь этап подготовки к главному противостоянию.Сегодня эти выводы подтверждаются реальными событиями: Запад хочет вбить клин в отношения Москвы и Пекина. Об этом пишут западные СМИ - мол, США на самом деле хотят освободить ресурсы для противостояния с Китаем.Запад готовится "ударить в спину России", но на этот раз цель не захват территорий, а принуждение к войне с восточным союзником.Режиссер верит, что Россия не поддастся на эту провокацию. "Мы живем по правде, отстаивая ее не только на Украине, но и во всем мире", — резюмировал Михалков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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никита михалков, украина, китай, россия