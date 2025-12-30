Рейтинг@Mail.ru
Мерц анонсировал новый раунд консультаций по Украине - РИА Новости, 30.12.2025
15:09 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/merts-2065684030.html
Мерц анонсировал новый раунд консультаций по Украине
Мерц анонсировал новый раунд консультаций по Украине - РИА Новости, 30.12.2025
Мерц анонсировал новый раунд консультаций по Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о проведении во вторник нового раунда консультаций в рамках "берлинского формата" между представителями ЕС и Канады по... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:09:00+03:00
2025-12-30T15:09:00+03:00
в мире
россия
украина
фридрих мерц
сша
юрий ушаков
стив уиткофф
нато
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, фридрих мерц, сша, юрий ушаков, стив уиткофф, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Фридрих Мерц, США, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, НАТО, Евросоюз
Мерц анонсировал новый раунд консультаций по Украине

Мерц анонсировал новые консультации по Украине в рамках берлинского формата

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о проведении во вторник нового раунда консультаций в рамках "берлинского формата" между представителями ЕС и Канады по мирному урегулированию на Украине.
"Сегодня пройдет очередной раунд согласований (по Украине - ред.) с европейскими и канадскими партнерами в рамках "берлинского формата", - написал Мерц в своем аккаунте в сети Х.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Раде рассказали, чего лишилась Украина из-за невыполненных требований ЕС
14:06
По его словам, участники формата "продвигают мирный процесс".
"Сейчас необходимы прозрачность и честность со стороны всех, в том числе и со стороны России", - добавил Мерц.
Ранее делегации США и Украины провели переговоры в Берлине. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить Киеву гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Украины территориальные уступки, утверждал польский премьер Дональд Туск.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков выражал уверенность в том, что положения, которые пытаются внести европейцы и украинцы в мирный план, не приближают достижение долгосрочного мира.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Каллас заявила о новом пакете помощи ЕС Косово в 2026 году
Вчера, 18:09
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры
в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Дмитриев назвал условия ЕС по миру на Украине нереалистичными
Вчера, 18:20
 
В миреРоссияУкраинаФридрих МерцСШАЮрий УшаковСтив УиткоффНАТОЕвросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
