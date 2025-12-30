Мерц анонсировал новый раунд консультаций по Украине

БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о проведении во вторник нового раунда консультаций в рамках "берлинского формата" между представителями ЕС и Канады по мирному урегулированию на Украине.

"Сегодня пройдет очередной раунд согласований (по Украине - ред.) с европейскими и канадскими партнерами в рамках "берлинского формата", - написал Мерц в своем аккаунте в сети Х.

По его словам, участники формата "продвигают мирный процесс".

"Сейчас необходимы прозрачность и честность со стороны всех, в том числе и со стороны России", - добавил Мерц.

Ранее делегации США и Украины провели переговоры в Берлине . Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить Киеву гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО . Взамен американцы потребовали от Украины территориальные уступки, утверждал польский премьер Дональд Туск

Помощник президента РФ Юрий Ушаков выражал уверенность в том, что положения, которые пытаются внести европейцы и украинцы в мирный план, не приближают достижение долгосрочного мира.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры

в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.