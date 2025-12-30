Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил, что тело Зеленского должны выставить в Кунсткамере - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 30.12.2025 (обновлено: 10:54 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/medvedev-2065567323.html
Медведев заявил, что тело Зеленского должны выставить в Кунсткамере
Медведев заявил, что тело Зеленского должны выставить в Кунсткамере - РИА Новости, 30.12.2025
Медведев заявил, что тело Зеленского должны выставить в Кунсткамере
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал появления в Кунсткамере тела "зеленого гомункула". РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T08:59:00+03:00
2025-12-30T10:54:00+03:00
в мире
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065561750.html
https://ria.ru/20251229/intsident-2065509307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1895b894f3503c9ee5bac053e407aba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, единая россия
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Единая Россия
Медведев заявил, что тело Зеленского должны выставить в Кунсткамере

Медведев пожелал, чтобы тело Зеленского было исследовано в Кунсткамере

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал появления в Кунсткамере тела "зеленого гомункула".
"Очень важно, чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере, где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари. И тщательно исследовано, ведь вполне вероятно, что перед нами еще один засланец из дальнего космоса особой расы scurra sordidus, прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане", — написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
08:00
Медведев напомнил, что недавно "некий тряпичный уродец пожелал смерти "одному человеку". Имеется в виду рождественское поздравление Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что таково желание всех украинцев. По мнению зампреда Совбеза, Зеленский хочет гибели не просто "одного человека", а вообще всей России, причем он дал указания о массированных атаках.
Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом, во время которого российский президент рассказал американскому коллеге о попытке ВСУ атаковать государственную резиденцию в Новгородской области. Как уточнил глава МИД Сергей Лавров, при налете применялись 91 беспилотник, все их сбили силы ПВО. На этом фоне Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США, но пересмотрит свою позицию, добавил Лавров.
Трамп позже заявил, что очень разозлился, когда узнал об украинской атаке. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, американский президент допустил изменение подхода в работе с Зеленским.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Попытка Киева атаковать резиденцию Путина вызвала переполох на Западе
Вчера, 20:27
 
В миреРоссияДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала