Медведев заявил, что тело Зеленского должны выставить в Кунсткамере

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал появления в Кунсткамере тела "зеленого гомункула".
"Очень важно, чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере, где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари. И тщательно исследовано, ведь вполне вероятно, что перед нами еще один засланец из дальнего космоса особой расы scurra sordidus, прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане", — написал он в Telegram-канале.
Медведев напомнил, что недавно "некий тряпичный уродец пожелал смерти "одному человеку". Имеется в виду рождественское поздравление Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что таково желание всех украинцев. По мнению зампреда Совбеза, Зеленский хочет гибели не просто "одного человека", а вообще всей России, причем он дал указания о массированных атаках.
Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом, во время которого российский президент рассказал американскому коллеге о попытке ВСУ атаковать государственную резиденцию в Новгородской области. Как уточнил глава МИД Сергей Лавров, при налете применялись 91 беспилотник, все их сбили силы ПВО. На этом фоне Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США, но пересмотрит свою позицию, добавил Лавров.
Трамп позже заявил, что очень разозлился, когда узнал об украинской атаке. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, американский президент допустил изменение подхода в работе с Зеленским.