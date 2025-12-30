Киев и Запад должны признать новые территориальные реалии, заявил Лавров

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украина и Запад должны признать территориальные реалии, появившиеся после расширения российских границ, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.
"Киев и его западные покровители должны признать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", — сказал он.
На Западе понимают, что стратегическая инициатива полностью находится у Москвы, добавил министр.
"Буквально на днях президент <...> Владимир Путин <...> вновь четко подтвердил: цели СВО будут достигнуты — предпочтительно переговорным путем, но, если потребуется, военными средствами", — напомнил дипломат.
Он отметил, что власть в Киеве будет вправе заключать мирные договоры только после честных выборов с участием заинтересованных политических сил, в том числе украинцев, живущих в России. Голосование не может быть предлогом к прекращению огня, подчеркнул министр.
Обсуждение американского плана по урегулированию конфликта на Украине
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, однако были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Как сообщалось, по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО в обмен на территориальные уступки со стороны Киева. Содержание контактов затем передали России через спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце прошлой недели во Флориде глава Белого дома провел встречу с Зеленским, по результатам которой, как он заявил, стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Прямо перед переговорами с главой киевского режима Трамп созвонился с Путиным. Российский президент призвал ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Американский лидер, в свою очередь, обратил внимание на стремление Москвы к дипломатическому урегулированию ситуации.
Накануне коллеги вновь провели телефонный разговор, во время которого Путин рассказал о попытке ВСУ атаковать госрезиденцию в Новгородской области. Российский президент подчеркнул, что позиция Москвы в рамках урегулирования будет пересмотрена с учетом произошедшего. Американский лидер позже заявил, что очень разозлился, когда узнал об украинской атаке. Как рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, во время разговора Трамп допустил изменение подхода в работе с Зеленским.