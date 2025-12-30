Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото

Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве

Целью атаки Киева на резиденцию Путина был срыв переговоров, заявил Песков

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинскую атаку на резиденцию Владимира Путина терактом, цель которого — срыв переговоров.

"Попытка удара по резиденции <...> в Новгородской области — действительно, это террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса", — сказал он.

Старания западных СМИ и Владимира Зеленского опровергнуть данные об инциденте представитель Кремля назвал безумными.

"Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты", — добавил он.

По его словам, Украина этими действиями также подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа , но подобные провокации не смогут отразиться на диалоге между Россией США , президенты продолжат взаимодействие.

Песков подчеркнул, что Москва не выйдет из переговорного процесса, но ужесточит позицию. Военные также знают, как, чем и когда ответить на атаку ВСУ , резюмировал он.

Обсуждение мирного плана

изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. В начале декабря Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктовна четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.

Кирилла Дмитриева. Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ

В конце прошлой недели Трамп провел встречу с Зеленским. По ее итогам глава Белого дома заявил, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов.

Накануне американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин рассказал о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.

ВСУ совершили нападение в ночь на 29 декабря, задействовав 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели.