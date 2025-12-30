Целью атаки Киева на резиденцию Путина был срыв переговоров, заявил Песков

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинскую атаку на резиденцию Владимира Путина терактом, цель которого — срыв переговоров.
"Попытка удара по резиденции <...> в Новгородской области — действительно, это террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса", — сказал он.
Старания западных СМИ и Владимира Зеленского опровергнуть данные об инциденте представитель Кремля назвал безумными.
"Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты", — добавил он.
По его словам, Украина этими действиями также подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но подобные провокации не смогут отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие.
Обсуждение мирного плана
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце прошлой недели Трамп провел встречу с Зеленским. По ее итогам глава Белого дома заявил, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов.
Накануне американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин рассказал о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
ВСУ совершили нападение в ночь на 29 декабря, задействовав 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели.
Трамп позже заявил, что очень разозлился, когда узнал об украинской атаке. Как рассказал помощник главы России Юрий Ушаков, во время разговора глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским.