Целью атаки Киева на резиденцию Путина был срыв переговоров, заявил Песков
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 30.12.2025 (обновлено: 14:20 30.12.2025)
Целью атаки Киева на резиденцию Путина был срыв переговоров, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинскую атаку на резиденцию Владимира Путина терактом, цель которого — срыв переговоров. РИА Новости, 30.12.2025
Песков назвал попытку Киева атаковать резиденцию Путина терактом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинскую атаку на резиденцию Владимира Путина терактом, цель которого — срыв переговоров.
"Попытка удара по резиденции <...> в Новгородской области — действительно, это террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
08:00
Старания западных СМИ и Владимира Зеленского опровергнуть данные об инциденте представитель Кремля назвал безумными.
"Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты", — добавил он.
По его словам, Украина этими действиями также подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но подобные провокации не смогут отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Любой ценой". Дерзкая выходка Зеленского вызвала гнев на Западе
12:34
Песков подчеркнул, что Москва не выйдет из переговорного процесса, но ужесточит позицию. Военные также знают, как, чем и когда ответить на атаку ВСУ, резюмировал он.

Обсуждение мирного плана

В начале декабря Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Киев и Запад должны признать новые территориальные реалии, заявил Лавров
00:12
В конце прошлой недели Трамп провел встречу с Зеленским. По ее итогам глава Белого дома заявил, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов.
Накануне американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин рассказал о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.

ВСУ совершили нападение в ночь на 29 декабря, задействовав 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели.

Трамп позже заявил, что очень разозлился, когда узнал об украинской атаке. Как рассказал помощник главы России Юрий Ушаков, во время разговора глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Во Франции запаниковали из-за атаки на резиденцию Путина
11:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевНовгородская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаДональд ТрампВ миреМоскваРоссийский фонд прямых инвестицийВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийСША
 
 
