Киев надеется получить первый транш по кредиту ЕС весной 2026 года

"В начале года эти средства не получим. Критический момент - период, начиная с апреля. Именно с апреля возникает проблема с выполнением бюджетных обязательств и осуществлением выплат, поэтому для нас принципиально важно получить эти средства вовремя", - заявила Мудрая в интервью украинской версии журнала Forbes, отвечая на вопрос, когда ожидать первый транш по кредиту.