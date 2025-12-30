Рейтинг@Mail.ru
Киев надеется получить первый транш по кредиту ЕС весной 2026 года - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/kiev-2065546736.html
Киев надеется получить первый транш по кредиту ЕС весной 2026 года
Киев надеется получить первый транш по кредиту ЕС весной 2026 года - РИА Новости, 30.12.2025
Киев надеется получить первый транш по кредиту ЕС весной 2026 года
Киев надеется получить первый транш по кредиту Евросоюза на 90 миллиардов весной 2026 года, заявила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T02:59:00+03:00
2025-12-30T02:59:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
сергей лавров
евросоюз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153278/70/1532787065_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_c6b45415b993a761cbd250ea1efff8b5.jpg
https://ria.ru/20251219/vilders-2063154216.html
https://ria.ru/20251225/mid-2064675381.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153278/70/1532787065_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_b96002bdc11e74547ab400ba93a808e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз, вооруженные силы украины, еврокомиссия, forbes, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, Forbes, Мирный план США по Украине
Киев надеется получить первый транш по кредиту ЕС весной 2026 года

Мудрая: Киев рассчитывает получить первый транш по кредиту ЕС весной 2026 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Киев надеется получить первый транш по кредиту Евросоюза на 90 миллиардов весной 2026 года, заявила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая.
Ранее в Брюсселе прошел саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
Герт Вилдерс - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Вилдерс назвал кредит ЕС Украине безумием
19 декабря, 11:34
"В начале года эти средства не получим. Критический момент - период, начиная с апреля. Именно с апреля возникает проблема с выполнением бюджетных обязательств и осуществлением выплат, поэтому для нас принципиально важно получить эти средства вовремя", - заявила Мудрая в интервью украинской версии журнала Forbes, отвечая на вопрос, когда ожидать первый транш по кредиту.
По ее словам, большая часть денег должна быть направлена на военные нужды - закупку вооружения, выплаты служащим ВСУ и прочие оборонные расходы.
На вопрос, будут ли подвязаны эти средства под конкретные реформы, Мудрая заявила, что это пока предмет дискуссий между правительством Украины и Еврокомиссией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Зеленский не собирается возвращать Евросоюзу долги, заявил МИД
25 декабря, 17:13
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЕвросоюзВооруженные силы УкраиныЕврокомиссияForbesМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала