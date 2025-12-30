Киев надеется получить первый транш по кредиту ЕС весной 2026 года

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Киев надеется получить первый транш по кредиту Евросоюза на 90 миллиардов весной 2026 года, заявила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая.
"В начале года эти средства не получим. Критический момент - период, начиная с апреля. Именно с апреля возникает проблема с выполнением бюджетных обязательств и осуществлением выплат, поэтому для нас принципиально важно получить эти средства вовремя", - заявила Мудрая в интервью украинской версии журнала Forbes, отвечая на вопрос, когда ожидать первый транш по кредиту.
По ее словам, большая часть денег должна быть направлена на военные нужды - закупку вооружения, выплаты служащим ВСУ и прочие оборонные расходы.
На вопрос, будут ли подвязаны эти средства под конкретные реформы, Мудрая заявила, что это пока предмет дискуссий между правительством Украины и Еврокомиссией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
