Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

АСТАНА, 30 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон ограничивающий пропаганду ЛГБТ* Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон ограничивающий пропаганду ЛГБТ* сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Закон запрещает распространение пропаганды педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации в публичном пространстве, СМИ и интернете. Законом вносятся изменения и дополнения в трудовой кодекс, а также в 12 законов Казахстана , в частности, о правах ребенка, рекламе, сфере масс-медиа и онлайн-платформах.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", - говорится в сообщении.

Восемнадцатого декабря заместитель министра юстиции Казахстана Ботагоз Жакселекова отметила, что в поправках речь идет только о публичной пропаганде ЛГБТ*. Она также подчеркнула, что международное право допускает ограничения права на выражение мнения, однако такие запреты должны быть закреплены законом и исходить из необходимости защиты государственной безопасности, общественного порядка, нравственности или здоровья.

Ранее депутат мажилиса (нижняя палата парламента) Никита Шаталов отметил, что в казахстанском информационном поле начали появляться заявления от ряда международных правозащитных организаций с требованием отклонить поправки, касающиеся запрета пропаганды ЛГБТ*. По его словам, никто не имеет права указывать национальным парламентам, какие нормы им принимать, и недопустимо, чтобы кто-либо пытался навязать свою точку зрения посредством информационного давления.