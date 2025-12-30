https://ria.ru/20251230/kazakhstan-2065664494.html
Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ*
Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ*
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон ограничивающий пропаганду ЛГБТ* сообщает пресс-служба казахстанского лидера. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:23:00+03:00
2025
Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане
АСТАНА, 30 дек - РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон ограничивающий пропаганду ЛГБТ* сообщает
пресс-служба казахстанского лидера.
Закон запрещает распространение пропаганды педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации в публичном пространстве, СМИ и интернете. Законом вносятся изменения и дополнения в трудовой кодекс, а также в 12 законов Казахстана
, в частности, о правах ребенка, рекламе, сфере масс-медиа и онлайн-платформах.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", - говорится в сообщении.
Восемнадцатого декабря заместитель министра юстиции Казахстана Ботагоз Жакселекова отметила, что в поправках речь идет только о публичной пропаганде ЛГБТ*. Она также подчеркнула, что международное право допускает ограничения права на выражение мнения, однако такие запреты должны быть закреплены законом и исходить из необходимости защиты государственной безопасности, общественного порядка, нравственности или здоровья.
Ранее депутат мажилиса (нижняя палата парламента) Никита Шаталов отметил, что в казахстанском информационном поле начали появляться заявления от ряда международных правозащитных организаций с требованием отклонить поправки, касающиеся запрета пропаганды ЛГБТ*. По его словам, никто не имеет права указывать национальным парламентам, какие нормы им принимать, и недопустимо, чтобы кто-либо пытался навязать свою точку зрения посредством информационного давления.
* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России