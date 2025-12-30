Галлямов назвал Губерниева "хайпожором" в ответ на критику

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Галлямов назвал раскритиковавшего его за скандал с журналисткой телекомментатора Дмитрия Губерниева "хайпожором" и заявил, что не может выключать телефон из-за допинг-контроля.

Галлямов 21 декабря в своем Telegram-канале назвал "больной на всю голову" журналистку, позвонившую ему около 10 часов утра по московскому времени на следующий день после представления произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию. Спортсмен также пригрозил опубликовать ее данные. Позднее он отказался извиняться перед журналисткой. Губерниев осудил действия Галлямова и посоветовал научиться пользоваться телефоном и отключать звук.

« "Я надеюсь, что журналисты в следующий раз будут учитывать, что спортсмену нужно восстановиться после проката. Спортсмен может на адреналине позже заснуть, как это бывает у меня. А что касается комментария Дмитрия Губерниева по этому поводу… Ему, известному хайпожору, будет только в радость угоститься таким поводом", - цитирует Галлямова Sport24.

"Что касается советов "убрать телефон", то не Дмитрию учить меня им пользоваться. Есть строгие антидопинговые правила, согласно которым я обязан быть на связи 24/7. Федерация регулярно проводит лекции по антидопинговым правилам, чтобы мы четко знали все нюансы этой системы. Поэтому телефон - это не просто развлечение, а инструмент дисциплины. Если я пропущу звонок или уведомление, последствия могут быть очень серьезными", - добавил фигурист.

В ответ комментатор и телеведущий пожелал фигуристу "чуточку ума" и "читать книжки".