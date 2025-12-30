Рейтинг@Mail.ru
Галлямов назвал Губерниева "хайпожором" в ответ на критику
Фигурное катание
Фигурное катание
 
13:40 30.12.2025
Галлямов назвал Губерниева "хайпожором" в ответ на критику
Галлямов назвал Губерниева "хайпожором" в ответ на критику
Галлямов назвал Губерниева "хайпожором" в ответ на критику
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Галлямов назвал раскритиковавшего его за скандал с журналисткой телекомментатора Дмитрия Губерниева
фигурное катание
александр галлямов
дмитрий губерниев
вокруг спорта
александр галлямов, дмитрий губерниев, вокруг спорта
Фигурное катание, Александр Галлямов, Дмитрий Губерниев, Вокруг спорта
Галлямов назвал Губерниева "хайпожором" в ответ на критику

Галлямов назвал Губерниева хайпожором после слов о скандале с журналисткой

Гала-шоу И. Авербуха "Ледниковый период. Снова вместе"
Гала-шоу И. Авербуха Ледниковый период. Снова вместе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Галлямов назвал раскритиковавшего его за скандал с журналисткой телекомментатора Дмитрия Губерниева "хайпожором" и заявил, что не может выключать телефон из-за допинг-контроля.
Галлямов 21 декабря в своем Telegram-канале назвал "больной на всю голову" журналистку, позвонившую ему около 10 часов утра по московскому времени на следующий день после представления произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию. Спортсмен также пригрозил опубликовать ее данные. Позднее он отказался извиняться перед журналисткой. Губерниев осудил действия Галлямова и посоветовал научиться пользоваться телефоном и отключать звук.
«
"Я надеюсь, что журналисты в следующий раз будут учитывать, что спортсмену нужно восстановиться после проката. Спортсмен может на адреналине позже заснуть, как это бывает у меня. А что касается комментария Дмитрия Губерниева по этому поводу… Ему, известному хайпожору, будет только в радость угоститься таким поводом", - цитирует Галлямова Sport24.
"Что касается советов "убрать телефон", то не Дмитрию учить меня им пользоваться. Есть строгие антидопинговые правила, согласно которым я обязан быть на связи 24/7. Федерация регулярно проводит лекции по антидопинговым правилам, чтобы мы четко знали все нюансы этой системы. Поэтому телефон - это не просто развлечение, а инструмент дисциплины. Если я пропущу звонок или уведомление, последствия могут быть очень серьезными", - добавил фигурист.
В ответ комментатор и телеведущий пожелал фигуристу "чуточку ума" и "читать книжки".
"Слышал звон, да не знает, где он. Я хочу очень талантливому Александру Галлямову пожелать чуточку ума, хотя бы читать книжки и немножко развиваться. Безусловно, мне, как хайпожору, самое время похайпиться на фамилии Галлямов. У нас самая главная тройка спортсменов мирового уровня – Овечкин, Демин, Галлямов. Они составляют золотой фонд мирового спорта, но на первом месте Галлямов. Идите, Александр, и сдавайте на допинг", - цитирует Губерниева "Советский спорт".
Марк Кондратюк - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Кондратюк назвал самый запоминающийся новогодний подарок
12:01
 
Фигурное катаниеАлександр ГаллямовДмитрий ГуберниевВокруг спорта
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
