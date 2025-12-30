Рейтинг@Mail.ru
Цивилева отметила работу фонда "Защитники отечества" с силовыми структурами - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/fond-2065666445.html
Цивилева отметила работу фонда "Защитники отечества" с силовыми структурами
Цивилева отметила работу фонда "Защитники отечества" с силовыми структурами - РИА Новости, 30.12.2025
Цивилева отметила работу фонда "Защитники отечества" с силовыми структурами
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отметила плотное взаимодействие фонда с силовыми структурами,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:27:00+03:00
2025-12-30T14:27:00+03:00
россия
анна цивилева
госдума рф
владимир путин
совет федерации рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953468986_0:141:3147:1911_1920x0_80_0_0_4ff1955bde5731b93f4d0165703b6855.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065661574.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953468986_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_b0228598139dab6ec49320977d917f5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анна цивилева, госдума рф, владимир путин, совет федерации рф, общество
Россия, Анна Цивилева, Госдума РФ, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Общество
Цивилева отметила работу фонда "Защитники отечества" с силовыми структурами

Цивилева отметила работу фонда "Защитники отечества" с силовыми ведомствами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Анна Цивилева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева отметила плотное взаимодействие фонда с силовыми структурами, правительством, парламентом и профильными ведомствами.
"И хочется сказать, что такая работа была выстроена в том числе за счет того, что мы взаимодействуем очень плотно с другими министерствами и фоивами (федеральными органами исполнительной власти - ред.), то есть выстроена такая межведомственная, очень плотная связь, взаимодействие. Мы принимаем участие в работе правительства, наших органов законодательной власти, в Госдуме, в Совете Федерации. Мы работаем со всеми, без исключения министерствами и профильными фоивами, которые затрагивают непосредственно участие и помощь наших ветеранов уже в мирной жизни. Очень плотно взаимодействуем, в том числе, с нашими силовыми структурами", - сказала Цивилева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин предложил обсудить работу фонда "Защитники Отечества"
14:14
 
РоссияАнна ЦивилеваГосдума РФВладимир ПутинСовет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала