Фигуранта дела о плотине Беломорканала отправили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Фигуранта дела о прорвавшейся плотине Беломорканала в Карелии Дмитрия Башкирова суд отправил под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Башкирова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ, части 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ, части 3 статьи 216 (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ) УК РФ", - сообщает пресс-служба в Telegram-канале.
В конце июля 2024 года разрушилась временная строительная перемычка, возведенная для проведения ремонтных работ на плотине 11-го шлюза Беломоро-Балтийского канала в Карелии, произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты. Трое местных жителей погибли. Как сообщает пресс-служба ЗСУТ, установлено, что в период с 2022 по 2023 годы директор по строительству и начальник проекта строительной организации, действуя совместно с другими лицами, похитили более 11 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на реконструкцию плотины Беломорканала.
В пресс-службе судов Петербурга добавили, что 8 декабря в отношении генерального директора АО "Акватик" Дмитрия Башкирова и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ.
Следствие полагает, что Башкиров на объекте строительства, вопреки графику производства работ и условиям заключенных с ФКУ "Ространсмодернизация" контрактов, давал подчиненному указание не выезжать на объект, оформлять акты об освидетельствовании скрытых работ, внося в них заведомо ложные данные.
"Далее Башкиров и иные лица давали указания формировать и предоставлять ФКУ ежеквартальные отчеты авторского надзора, содержащие заведомо ложные сведения о якобы надлежащем исполнении обществом условий контрактов", - сообщили в пресс-службе судов.
Таким образом, подчеркивает пресс-служба, они нанесли материальный вред бюджету Российской Федерации в сумме более 5 миллионов рублей.
Против сотрудников СИЗО в Екатеринбурге возбудили дела о халатности
16 декабря, 17:32