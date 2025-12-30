Фигуранта дела о плотине Беломорканала отправили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Фигуранта дела о прорвавшейся плотине Беломорканала в Карелии Дмитрия Башкирова суд отправил под домашний арест, Фигуранта дела о прорвавшейся плотине Беломорканала в Карелии Дмитрия Башкирова суд отправил под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Башкирова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ , части 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ, части 3 статьи 216 (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ) УК РФ", - сообщает пресс-служба в Telegram-канале.

В конце июля 2024 года разрушилась временная строительная перемычка, возведенная для проведения ремонтных работ на плотине 11-го шлюза Беломоро-Балтийского канала в Карелии , произошел неконтролируемый сброс воды на близлежащие населенные пункты. Трое местных жителей погибли. Как сообщает пресс-служба ЗСУТ, установлено, что в период с 2022 по 2023 годы директор по строительству и начальник проекта строительной организации, действуя совместно с другими лицами, похитили более 11 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на реконструкцию плотины Беломорканала.

В пресс-службе судов Петербурга добавили, что 8 декабря в отношении генерального директора АО "Акватик" Дмитрия Башкирова и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ.

Следствие полагает, что Башкиров на объекте строительства, вопреки графику производства работ и условиям заключенных с ФКУ "Ространсмодернизация" контрактов, давал подчиненному указание не выезжать на объект, оформлять акты об освидетельствовании скрытых работ, внося в них заведомо ложные данные.

"Далее Башкиров и иные лица давали указания формировать и предоставлять ФКУ ежеквартальные отчеты авторского надзора, содержащие заведомо ложные сведения о якобы надлежащем исполнении обществом условий контрактов", - сообщили в пресс-службе судов.