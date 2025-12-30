Европейские чиновники осудили слова Трампа о Путине, пишет Politico

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Европа недовольна словами американского президента Дональда Трампа о понимании российского коллеги Владимира Путина, а также не ожидает многого от визитов Владимира Зеленского, сообщила газета Politico со ссылкой на чиновника.
"Планка того, что можно считать благоприятной встречей (в случае Трампа и Зеленского. — Прим. ред.), довольна низкая", — цитирует его издание.
Он также оскорбительно высказался о главе Белого дома, обвинив его в наивности.
Обсуждение американской инициативы
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирного плана, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального документа на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, однако были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Как сообщалось, по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО в обмен на территориальные уступки со стороны Киева. Содержание контактов затем передали России через спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце прошлой недели во Флориде глава Белого дома провел встречу с Зеленским, по результатам которой, как он заявил, стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Прямо перед переговорами с главой киевского режима Трамп созвонился с Путиным. Российский президент призвал ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Американский лидер, в свою очередь, обратил внимание на стремление Москвы к дипломатическому урегулированию ситуации.
Накануне коллеги вновь провели телефонный разговор, во время которого Путин рассказал о попытке ВСУ атаковать госрезиденцию в Новгородской области. Российский президент подчеркнул, что позиция Москвы в рамках урегулирования будет пересмотрена с учетом произошедшего. Американский лидер позже заявил, что очень разозлился, когда узнал об украинской атаке. Как рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, во время разговора Трамп допустил изменение подхода в работе с Зеленским.