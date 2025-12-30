Европейские чиновники осудили слова Трампа о Путине, пишет Politico

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Европа недовольна словами американского президента Дональда Трампа о понимании российского коллеги Владимира Путина, а также не ожидает многого от визитов Владимира Зеленского, сообщила газета Politico со ссылкой на чиновника.