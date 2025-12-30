Рейтинг@Mail.ru
Скворцова исполнила мечты детей в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 30.12.2025
16:23 30.12.2025
Скворцова исполнила мечты детей в рамках "Елки желаний"
Скворцова исполнила мечты детей в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 30.12.2025
Скворцова исполнила мечты детей в рамках "Елки желаний"
Глава ФМБА Вероника Скворцова исполнила желания четырёх детей из Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга в рамках акции "Елка желаний", двух сестер она лично... РИА Новости, 30.12.2025
общество
киров
москва
санкт-петербург
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
киров
москва
санкт-петербург
Общество, Киров, Москва, Санкт-Петербург, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Скворцова исполнила мечты детей в рамках "Елки желаний"

Вероника Скворцова исполнила мечты четырех детей в рамках "Елки желаний"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова исполнила желания четырёх детей из Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга в рамках акции "Елка желаний", двух сестер она лично встретила и поздравила с наступающим Новым годом, сообщили журналистам в пресс-службе агентства.
"Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова исполнила желания четырёх детей из Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга. Шарики с их именами она сняла с "Ёлки желаний" в рамках традиционной доброй акции в преддверии Нового года", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что четырёхлетний Феликс из Москвы мечтал о коньках для фигурного катания, чтобы в будущем выступать на соревнованиях, а девятилетний Дмитрий из Санкт-Петербурга очень хотел получить 3D-принтер, чтобы оживлять героев собственных мультфильмов. Эти детские мечты уже осуществились.
Также глава ФМБА исполнила желания сестер Марии и Анастасии из Кирова, которых пригласили посетить Федеральное медико-биологическое агентство. При личной встрече Скворцова передала их младшей двухлетней сестренке Лизе мишку-доктора ФМБА, Маше и Насте вручила билеты на самую главную новогоднюю елку страны – Кремлевскую.
Кроме того, старшая из сестёр, 14-летняя Анастасия, в будущем хочет стать врачом-хирургом, чтобы помогать военным. Девочке было очень интересно побывать в настоящей операционной, и это желание уже исполнилось.
"Вероника Скворцова подарила Насте красивый белоснежный халат и врачебную шапочку. Затем Настя посетила одну из передовых операционных Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России", - сообщили там.
В агентстве уточнили, что девочка увидела современное оборудование экспертного класса: операционный микроскоп, интраоперационные системы мониторинга и навигации, 3D-экзоскоп и видеоэндоскопическую систему с визуализацией изображения в качестве 4К.
"Анастасия даже попробовала себя в роли хирурга, поработав с 3D-экзоскопом и нейрохирургическим микроскопом, а также выполнила интубацию на учебном манекене под видеоларингоскопом", - добавили там.
Общество Киров Москва Санкт-Петербург Вероника Скворцова Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
