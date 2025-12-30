Рейтинг@Mail.ru
Россия в 2025 году экспортировала рекордный объем игристого вина в Китай
11:58 30.12.2025 (обновлено: 12:58 30.12.2025)
Россия в 2025 году экспортировала рекордный объем игристого вина в Китай
Россия в 2025 году экспортировала рекордный объем игристого вина в Китай
С января по ноябрь поставки российского игристого вина в Китай превысили 600 тонн, что в шесть раз больше предыдущего рекорда
Россия в 2025 году экспортировала рекордный объем игристого вина в Китай

"Агроэкспорт": РФ в 2025 году экспортировала в Китай более 600 тонн игристых вин

Линия розлива игристых вин на винодельческом предприятии
Линия розлива игристых вин на винодельческом предприятии. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. С января по ноябрь поставки российского игристого вина в Китай превысили 600 тонн, что в шесть раз больше предыдущего рекорда, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".
"За 11 месяцев 2025 года Россия отправила рекордный объем игристых вин в Китай за всю историю наблюдений: более 600 тонн на почти 900 тысяч долларов. Ранее максимум за весь календарный год был зафиксирован в 2012 году — порядка 110 тонн на 150 тысяч долларов", — говорится в релизе.
В то же время общероссийский экспорт игристых вин вырос на 30 процентов — до более чем двух тысяч тонн. А в стоимостном выражении он увеличился на 41 процент, преодолев показатель в 3,3 миллиона долларов.
Основными импортерами стали Казахстан (28 процентов), Китай (27 процентов), Белоруссия (17 процентов), Киргизия (шесть процентов) и Абхазия (пять процентов). Кроме того, Россия возобновила поставки игристого вина в Монголию.
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
9 декабря, 06:32
9 декабря, 06:32
 
