Эксперт назвал возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
11:52 30.12.2025
Эксперт назвал возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Эксперт назвал возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Эксперт назвал возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Эксперт назвал возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

Кортунов: Россия может ужесточить позицию после атаки на резиденцию Путина

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия после атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина может ужесточить свою переговорную позицию, и Москва дала понять это Вашингтону, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.
Сейчас можно строить самые различные догадки, но очевидно, что российское заявление – это в первую очередь сигнал США, указал эксперт.
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
08:47
"Это сигнал, прежде всего, администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, и мы видим, что он был услышан, Трамп отреагировал. Американская сторона тоже будет вынуждена учитывать неизбежность изменения российской переговорной позиции. Можно предположить, что американцы будут исходить из того, что существенного смягчения в российской позиции в ближайшем будущем ожидать не следует", - сказал он в беседе с агентством.
При этом Россия не заинтересована в выходе из переговорного процесса с США, и об этом тоже было заявлено, отметил эксперт.
"Можно предположить, что те российские позиции, которые уже были зафиксированы, в частности, необходимость вывода украинских войск с остающейся территории Донбасса, фиксация российских позиций в Запорожской, Херсонской областях, все это получит дополнительное подтверждение. То есть, как минимум то, что произошло делает маловероятным дальнейшие российские уступки", - подчеркнул Кортунов.
Возможно, естественно, какие-то другие подвижки в переговорных позициях, касающихся, например, контроля над Запорожской АЭС или тех предполагаемых ограничений, которые должны быть наложены на численность и состав вооруженных сил Украины, предположил он.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Придется молиться": в США высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина
03:43
 
