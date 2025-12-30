Эксперт назвал возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия после атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина может ужесточить свою переговорную позицию, и Москва дала понять это Вашингтону, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

"Это сигнал, прежде всего, администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, и мы видим, что он был услышан, Трамп отреагировал. Американская сторона тоже будет вынуждена учитывать неизбежность изменения российской переговорной позиции. Можно предположить, что американцы будут исходить из того, что существенного смягчения в российской позиции в ближайшем будущем ожидать не следует", - сказал он в беседе с агентством.