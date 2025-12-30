Юрист раскрыла алгоритм проверки квартиры на наличие долгов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Выяснить, есть ли у продавца квартиры финансовые проблемы сложно, но вполне реально. Для этого нужно проанализировать открытые источники и запросить ряд документов, рассказала агентству “ Выяснить, есть ли у продавца квартиры финансовые проблемы сложно, но вполне реально. Для этого нужно проанализировать открытые источники и запросить ряд документов, рассказала агентству “ Прайм ” адвокат МКА "Аронов и партнеры" Наталья Гусева.

“Проверьте банк данных исполнительных производств на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов на предмет наличия у продавца непогашенных задолженностей.

Также можно проверить сведения о продавце в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве”, — советует она.

Следует запросить у владельца сведения о наличии статуса ИП, участника или руководителя компании. Проверьте, нет ли на нем или на подконтрольной компании долгов на сайте Картотеки арбитражных дел, не находится ли жилье в залоге. "Ред флагом" должно стать участие владельца квартиры в делах о банкротстве.