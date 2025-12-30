Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыла алгоритм проверки квартиры на наличие долгов - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/dolgi-2065538205.html
Юрист раскрыла алгоритм проверки квартиры на наличие долгов
Юрист раскрыла алгоритм проверки квартиры на наличие долгов - РИА Новости, 30.12.2025
Юрист раскрыла алгоритм проверки квартиры на наличие долгов
Выяснить, есть ли у продавца квартиры финансовые проблемы сложно, но вполне реально. Для этого нужно проанализировать открытые источники и запросить ряд... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T03:08:00+03:00
2025-12-30T03:08:00+03:00
жилье
общество
недвижимость
россия
мка "аронов и партнеры"
наталья гусева
долги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152452/28/1524522856_0:380:2961:2046_1920x0_80_0_0_b9c9e87e261afbab0ac7b050f046df6d.jpg
https://ria.ru/20251217/zhile-2062511609.html
https://ria.ru/20251212/kvartira-2061544895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152452/28/1524522856_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_11341fcff0da3b54216c35ccb52a50d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, общество, недвижимость, россия, мка "аронов и партнеры", наталья гусева, долги
Жилье, Общество, Недвижимость, Россия, МКА "Аронов и партнеры", Наталья Гусева, Долги
Юрист раскрыла алгоритм проверки квартиры на наличие долгов

Юрист Гусева: проверить квартиру на наличие долгов можно через реестр банкротств

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВходная дверь квартиры
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Входная дверь квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Выяснить, есть ли у продавца квартиры финансовые проблемы сложно, но вполне реально. Для этого нужно проанализировать открытые источники и запросить ряд документов, рассказала агентству “Прайм” адвокат МКА "Аронов и партнеры" Наталья Гусева.
“Проверьте банк данных исполнительных производств на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов на предмет наличия у продавца непогашенных задолженностей.
Риелторы отдают ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Аналитик объяснил, когда начнет дорожать вторичное жилье
17 декабря, 03:18
Также можно проверить сведения о продавце в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве”, — советует она.
Следует запросить у владельца сведения о наличии статуса ИП, участника или руководителя компании. Проверьте, нет ли на нем или на подконтрольной компании долгов на сайте Картотеки арбитражных дел, не находится ли жилье в залоге. "Ред флагом" должно стать участие владельца квартиры в делах о банкротстве.
Выясните предысторию объекта, постарайтесь узнать что-либо об обязательствах прежних хозяев. Если долги найдены, но вы все равно хотите купить квартиру, заключите договор, в котором прописано, что на момент совершения сделки продавец платежеспособен и исполняет все обязательства, а сам объект не находится в залоге и отсутствуют любые иные обременения объекта, заключила Гусева.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Юрист назвал красные и зеленые “флажки” при покупке квартиры
12 декабря, 03:18
 
ЖильеОбществоНедвижимостьРоссияМКА "Аронов и партнеры"Наталья ГусеваДолги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала