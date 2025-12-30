https://ria.ru/20251230/dolgi-2065538205.html
Юрист раскрыла алгоритм проверки квартиры на наличие долгов
Юрист раскрыла алгоритм проверки квартиры на наличие долгов
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Выяснить, есть ли у продавца квартиры финансовые проблемы сложно, но вполне реально. Для этого нужно проанализировать открытые источники и запросить ряд документов, рассказала агентству “Прайм
” адвокат МКА "Аронов и партнеры" Наталья Гусева.
“Проверьте банк данных исполнительных производств на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов на предмет наличия у продавца непогашенных задолженностей.
Также можно проверить сведения о продавце в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве”, — советует она.
Следует запросить у владельца сведения о наличии статуса ИП, участника или руководителя компании. Проверьте, нет ли на нем или на подконтрольной компании долгов на сайте Картотеки арбитражных дел, не находится ли жилье в залоге. "Ред флагом" должно стать участие владельца квартиры в делах о банкротстве.
Выясните предысторию объекта, постарайтесь узнать что-либо об обязательствах прежних хозяев. Если долги найдены, но вы все равно хотите купить квартиру, заключите договор, в котором прописано, что на момент совершения сделки продавец платежеспособен и исполняет все обязательства, а сам объект не находится в залоге и отсутствуют любые иные обременения объекта, заключила Гусева.