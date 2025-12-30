Во Владимире возбудили дело после гибели ребенка на тюбинге

РЯЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено во Владимире после гибели катавшегося на тюбинге мальчика, сообщило СУСК по региону.
Ранее ведомство сообщало о проверке по факту гибели малолетнего в ходе катания на тюбинге. Инцидент произошел 28 декабря. Погиб мальчик 2016 года рождения. По предварительным данным, ребенок катался на тюбинге с друзьями в частном секторе в городе Владимире, он вылетел за пределы дороги в овраг и получил повреждения, от которых скончался в тот же день в Областной детской клинической больнице.
"Следователем следственного управления СК России по Владимирской области по факту гибели ребенка при катании на тюбинге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
