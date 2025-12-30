Рейтинг@Mail.ru
Во Владимире возбудили дело после гибели ребенка на тюбинге - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/delo-2065650259.html
Во Владимире возбудили дело после гибели ребенка на тюбинге
Во Владимире возбудили дело после гибели ребенка на тюбинге - РИА Новости, 30.12.2025
Во Владимире возбудили дело после гибели ребенка на тюбинге
Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено во Владимире после гибели катавшегося на тюбинге мальчика, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T13:45:00+03:00
2025-12-30T13:45:00+03:00
происшествия
владимир
россия
владимирская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065595659_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_34d97ff3816dc2c1b650286bbe7893ae.jpg
https://ria.ru/20251222/delo-2063840746.html
владимир
россия
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065595659_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5d865a8fb4fbd08a1637bed187bc7297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимир, россия, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимир, Россия, Владимирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимире возбудили дело после гибели ребенка на тюбинге

Во Владимире завели дело после гибели катавшегося на тюбинге мальчика

© Фото : СУ СК России по Владимирской области/TelegramНа месте происшествия, где девятилетний ребенок погиб, катаясь на тюбинге во Владимире
На месте происшествия, где девятилетний ребенок погиб, катаясь на тюбинге во Владимире - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : СУ СК России по Владимирской области/Telegram
На месте происшествия, где девятилетний ребенок погиб, катаясь на тюбинге во Владимире
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено во Владимире после гибели катавшегося на тюбинге мальчика, сообщило СУСК по региону.
Ранее ведомство сообщало о проверке по факту гибели малолетнего в ходе катания на тюбинге. Инцидент произошел 28 декабря. Погиб мальчик 2016 года рождения. По предварительным данным, ребенок катался на тюбинге с друзьями в частном секторе в городе Владимире, он вылетел за пределы дороги в овраг и получил повреждения, от которых скончался в тот же день в Областной детской клинической больнице.
"Следователем следственного управления СК России по Владимирской области по факту гибели ребенка при катании на тюбинге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Место происшествия, где водитель автомобиля Lifan наехал на 10-летнего мальчика, которого водитель автомобиля Лада Гранта катал на тюбинге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Кировской области возбудили дело после гибели ребенка на тюбинге
22 декабря, 14:17
 
ПроисшествияВладимирРоссияВладимирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала