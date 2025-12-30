"Надели намордник". Ради Трампа Украину оставят без снарядов

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде

© AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Оппозиция пытается помешать новому правительству Чехии отказаться от прежней безудержной поддержки Киева. В центре скандала оказались глава Минобороны и кандидат в министры иностранных дел. Тем не менее уже в январе Зеленский, скорее всего, потеряет одного из ключевых поставщиков боеприпасов. Что происходит в Праге — в материале РИА Новости.

Палки в колеса

Министр обороны Яромир Зуна попал в правительство по квоте "Свободы и прямой демократии" (СПД) из правящей коалиции, которая обвиняла Киев чуть ли не во всех бедах Чехии. Но первым делом решил наладить отношения с главой военного ведомства Украины Денисом Шмыгалем.

Это вызвало скандал. Лидер СПД Томио Окамура сообщил, что Зуна впредь воздержится от заявлений по Украине и не поедет в Киев. Отныне данное направление курирует исключительно премьер-министр Андрей Бабиш. Прозападные оппозиционеры из предыдущего кабмина не преминули съязвить: дескать, СПД — первая партия в истории страны, "надевшая намордник" на собственного министра.

Дело в том, что сторонник бывших властей президент Петр Павел предупредил: кандидатов в правительство от "крайне правой" СПД не утвердит.

Пришлось привлечь технократов, устраивавших Павела. Зуна — один из них. В 2019-2021 годах был заместителем председателя Генштаба, с 2022 по 2024 год — военным атташе в Китае, Монголии и КНДР.

"Оппозиция воспользовалась возможностью заявить о расколе правящей коалиции. Хотя Зуна не сказал ничего особенного: он подтвердил, что помощь Киеву продолжится, но Прага выйдет из программы поставки снарядов. Точно такая же политика, например, у Венгрии и Словакии. Вместе с тем в правительстве решили, что лучше ему на эту тему помалкивать. Тогда у противников останется меньше поводов для нападок", — объясняет РИА Новости политолог Вадим Трухачев.

© AP Photo / Petr David Josek Андрей Бабиш © AP Photo / Petr David Josek Андрей Бабиш

А вот назначить главой МИД или Министерства окружающей среды Филипа Турека, одного из лидеров "Автомобилистов" (тоже из правящей коалиции), Павел категорически отказался.

"Занимающие посты министров лица должны соответствовать повышенным требованиям лояльности к конституционным ценностям, в соответствии с которыми они должны выполнять функции глав ведомств. Своими публичными выступлениями, заявлениями и поведением Филип Турек у значительной части общественности вызывает убеждение в том, что он преуменьшает степень вины одного из худших тоталитарных режимов XX века, нацистской Германии, которая в ответе за геноцид миллионов невинных людей", — заявил его пресс-секретарь.

© AP Photo / Petr David Josek Петр Павел © AP Photo / Petr David Josek Петр Павел

В результате МИД доверили председателю "Автомобилистов" Петру Мацинке. Он считает, что внешняя политика Праги в отношении Киева изменится не так сильно, как опасаются на Западе. В то же время не видит возможности принять Украину в ЕС в 2027-м.

На всех парах

Вопрос о закрытии программы, по которой с 2022 года Киев получил больше 3,5 миллиона артиллерийских снарядов, в Праге собираются рассмотреть 7 января. Согласно еще действующему договору, страны Евросоюза собирают для чешского ВПК деньги на производство боеприпасов и ими снабжают ВСУ. Предполагается, что в 2026-м изготовят 760 тысяч снарядов. В целом Бабиша такая схема устраивает, только он не хочет, чтобы в ней участвовали деньги чешских налогоплательщиков.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic Человек с флагами Чехии и Евросоюза в Праге © AP Photo / Marko Drobnjakovic Человек с флагами Чехии и Евросоюза в Праге

Кроме того, правящая коалиция отклонила предложение оппозиции принять в парламенте антироссийскую резолюцию. Вместо этого команда Бабиша выразила поддержку миротворческим усилиям Дональда Трампа.

В то же время премьер-министр не пожелал голосовать за дополнительную финансовую поддержку Киева. "Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования. <…> У нас нет денег для других стран, и ЕС должен решить этот вопрос иначе. Но мы ничего не собираемся гарантировать и не дадим туда денег", — предупредил он.

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде © AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде

На декабрьском саммите ЕС Чехия вместе с Венгрией и Словакией выступили против предоставления Украине замороженных российских активов, а также не присоединились к гарантиям по кредиту в 90 миллиардов евро. Поэтому в СМИ заговорили о том, что Прага вступила в антиукраинский союз, который ранее анонсировал венгерский лидер Виктор Орбан.

Голуби и ястребы

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что первым делом Бабишу нужно наладить взаимопонимание внутри правящей коалиции и между министрами. В том числе для этого ему стоило бы подчеркнуть свое лидерство в кабмине.

© AP Photo / Darko Bandic Урна для голосования на избирательном участке в Брно, Чешская Республика © AP Photo / Darko Bandic Урна для голосования на избирательном участке в Брно, Чешская Республика

"Когда правительство начнет действовать как единое целое, нужно будет сформулировать планы на будущее — единую программу, а не разрозненные предвыборные обещания отдельных партий. После этого можно выстраивать отношения с Евросоюзом. Очевидно, что правительство Бабиша хочет стать более независимым от Брюсселя. И этим дело, скорее всего, не ограничится. В перспективе действия Праги, Будапешта и Словакии при поддержке США способны снизить градус русофобии ЕС. Европейцам это тоже пошло бы на пользу", — отметил эксперт в разговоре с РИА Новости.