"Бруклин" проиграл "Голден Стэйт", Демин повторил личный рекорд в НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
07:58 30.12.2025 (обновлено: 11:21 30.12.2025)
"Бруклин" проиграл "Голден Стэйт", Демин повторил личный рекорд в НБА
"Бруклин" проиграл "Голден Стэйт", Демин повторил личный рекорд в НБА - РИА Новости Спорт, 30.12.2025
"Бруклин" проиграл "Голден Стэйт", Демин повторил личный рекорд в НБА
"Бруклин Нетс" дома уступил "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/nba-2065532437.html
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
егор демин, шарлотт хорнетс, нба, хьюстон рокетс, бруклин нетс, стефен карри, майкл портер
Баскетбол, Спорт, Нью-Йорк (город), Егор Демин, Шарлотт Хорнетс, НБА, Хьюстон Рокетс, Бруклин Нетс, Стефен Карри, Майкл Портер, Восток

"Бруклин" проиграл "Голден Стэйт", Демин повторил личный рекорд в НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" дома уступил "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась поражением хозяев со счетом 107:120 (30:28, 27:31, 28:30, 22:31). Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри и форвард "Нетс" Майкл Портер, набравшие по 27 очков.
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 23 очка и повторил личный рекорд результативности в НБА. Впервые россиянин достиг этой отметки в ночь на 29 ноября по московскому времени в матче против "Филадельфии Севенти Сиксерс" (103:115). Также Демин во встрече с "Голден Стэйт" совершил 3 подбора, сделал 3 результативные передачи, совершил 1 перехват за 32 минуты 20 секунд.
НБА
30 декабря 2025 • начало в 03:30
Завершен
Бруклин
107 : 120
Голден Стэйт
"Голден Стэйт" с 17 победами и 16 поражениями занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Бруклин" с 10 победами при 20 поражениях располагается на 13-й строчке на Востоке.
В следующем матче "Голден Стэйт" сыграет с "Шарлотт Хорнетс" 31 декабря, а "Бруклин" примет "Хьюстон Рокетс" в ночь на 2 января по московскому времени.

Результаты других матчей:

Кавай Леонард - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Названы лучшие игроки недели в НБА
Баскетбол
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
