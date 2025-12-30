"Бруклин" проиграл "Голден Стэйт", Демин повторил личный рекорд в НБА

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" дома уступил "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась поражением хозяев со счетом 107:120 (30:28, 27:31, 28:30, 22:31). Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри и форвард "Нетс" Майкл Портер, набравшие по 27 очков.
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 23 очка и повторил личный рекорд результативности в НБА. Впервые россиянин достиг этой отметки в ночь на 29 ноября по московскому времени в матче против "Филадельфии Севенти Сиксерс" (103:115). Также Демин во встрече с "Голден Стэйт" совершил 3 подбора, сделал 3 результативные передачи, совершил 1 перехват за 32 минуты 20 секунд.
30 декабря 2025 • начало в 03:30
Завершен
"Голден Стэйт" с 17 победами и 16 поражениями занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Бруклин" с 10 победами при 20 поражениях располагается на 13-й строчке на Востоке.
В следующем матче "Голден Стэйт" сыграет с "Шарлотт Хорнетс" 31 декабря, а "Бруклин" примет "Хьюстон Рокетс" в ночь на 2 января по московскому времени.
Результаты других матчей:
- "Вашингтон Уизардс" - "Финикс Санз" - 101:115;
- "Шарлотт Хорнетс" - "Милуоки Бакс" - 113:123;
- "Торонто Рэпторс" - "Орландо Мэджик" - 107:106;
- "Майами Хит" - "Денвер Наггетс" - 147:123;
- "Чикаго Буллз" - "Миннесота Тимбервулвз" - 101:136;
- "Сан-Антонио Спёрс" - "Кливленд Кавальерс" - 101:113;
- "Хьюстон Рокетс" - "Индиана Пэйсерс" - 126:119;
- "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Нью-Йорк Никс" - 125:130;
- "Оклахома-Сити Тандер" - "Атланта Хокс" - 140:129.