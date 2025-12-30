Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после атаки на резиденцию Путина
19:04 30.12.2025 (обновлено: 22:50 30.12.2025)
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после атаки на резиденцию Путина
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после атаки на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после атаки на резиденцию Путина
Европейские лидеры созвонились после атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина, пишет Bloomberg. РИА Новости, 30.12.2025
в мире
россия
новгородская область
украина
сергей лавров
владимир путин
вооруженные силы украины
фридрих мерц
россия
новгородская область
украина
в мире, россия, новгородская область, украина, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, фридрих мерц, дональд туск, урсула фон дер ляйен
В мире, Россия, Новгородская область, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Фридрих Мерц, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после атаки на резиденцию Путина

Bloomberg: лидеры ЕС созвонились после попытки Киева атаковать резиденцию Путина

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Европейские лидеры созвонились после атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина, пишет Bloomberg.
«
"Европейские лидеры провели разговор для обсуждения ситуации по Украине после того, как президент России заявил, что пересмотрит переговорную позицию своей страны", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Приказ хозяев". Азаров жестко высказался об атаке на резиденцию Путина
Вчера, 17:17
Отмечается, что к разговору присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Детали беседы не раскрываются.
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 15:31
 
В миреРоссияНовгородская областьУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныФридрих МерцДональд ТускУрсула фон дер Ляйен
 
 
