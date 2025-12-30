https://ria.ru/20251230/ataka-2065756340.html
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после атаки на резиденцию Путина
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после атаки на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после атаки на резиденцию Путина
Европейские лидеры созвонились после атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина, пишет Bloomberg. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T19:04:00+03:00
2025-12-30T19:04:00+03:00
2025-12-30T22:50:00+03:00
в мире
россия
новгородская область
украина
сергей лавров
владимир путин
вооруженные силы украины
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061733304_0:2:3072:1729_1920x0_80_0_0_6d71e5ff2e3d95634d7b4a3790011d86.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065727681.html
https://ria.ru/20251230/putin-2065693206.html
россия
новгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061733304_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_f7c2556a968cd17622a98d26a8af6770.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, новгородская область, украина, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, фридрих мерц, дональд туск, урсула фон дер ляйен
В мире, Россия, Новгородская область, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Фридрих Мерц, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после атаки на резиденцию Путина
Bloomberg: лидеры ЕС созвонились после попытки Киева атаковать резиденцию Путина