Токаев осудил атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, казахстанский лидер решительно осудил провокационную атаку украинских БПЛА на резиденцию президента РФ, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области", - говорится в сообщении.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.