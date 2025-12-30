Рейтинг@Mail.ru
Токаев осудил атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
14:04 30.12.2025 (обновлено: 14:11 30.12.2025)
Токаев осудил атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина
Токаев осудил атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина
Токаев осудил атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, казахстанский лидер решительно осудил провокационную атаку украинских БПЛА на резиденцию президента РФ, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области", - говорится в сообщении.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Касым-Жомарт ТокаевВ миреРоссияВладимир ПутинКазахстанНовгородская областьСергей Лавров
 
 
