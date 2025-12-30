Рейтинг@Mail.ru
Суд признал банкротом экс-совладельца банка ПСБ Алексея Ананьева
15:34 30.12.2025
Суд признал банкротом экс-совладельца банка ПСБ Алексея Ананьева
Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о вступлении в дело о банкротстве Алексея Ананьева, экс-председателя совета директоров и... РИА Новости, 30.12.2025
Суд признал банкротом экс-совладельца банка ПСБ Алексея Ананьева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАлексей Ананьев
Алексей Ананьев. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о вступлении в дело о банкротстве Алексея Ананьева, экс-председателя совета директоров и одного из бывших совладельцев банка ПСБ, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Считать прокуратуру г. Москвы вступившей в дело… о признании несостоятельным (банкротом) Ананьева Алексея Николаевича… с процессуальными правами и обязанностями лица, участвовавшего в деле", - сказано в определении суда.
Как отметило ведомство в ходатайстве о вступлении в дело, бывшим членом Совета Федерации Дмитрием Ананьевым и его братом Алексеем Ананьевым была "реализована преступная схема по хищению и выводу в офшорные организации 586 млн евро подконтрольного им ПАО "Промсвязьбанк" (ПАО "Банк ПСБ")". С 2018 года собственником данного банка является государство.
В рамках уголовных дел, возбужденных, в том числе по факту хищения денежных средств ПАО "Промсвязьбанк", Ананьеву Д.Н. и Ананьеву А.Н., обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 160 УК РФ, и объявленным в международный розыск, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в судебном акте.
"Указанный спор относится к категории дел, в которые прокурор согласно арбитражно-процессуальному законодательству вправе вступить в целях обеспечения законности", - подчеркнул суд.
Арбитражный суд Москвы признал Алексея Ананьева банкротом в мае 2024 года. Финансовый управляющий Игорь Минаев тогда сообщил, что в реестр требований его кредиторов включены требования ПСБ, ФНС, банков "Траст" и ВТБ на сумму около 204,5 миллиарда рублей. Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел в ноябре 2023 года по заявлению ПСБ, включив в реестр требований кредиторов Ананьева требования банка в размере более 91,2 миллиарда рублей. Такую сумму суды ранее взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка.
Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков России, до 2017 года, когда ЦБ РФ приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве также продолжается реализация имущества.
