Суд признал банкротом экс-совладельца банка ПСБ Алексея Ананьева

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о вступлении в дело о банкротстве Алексея Ананьева, экс-председателя совета директоров и одного из бывших совладельцев банка ПСБ, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Указанный спор относится к категории дел, в которые прокурор согласно арбитражно-процессуальному законодательству вправе вступить в целях обеспечения законности", - подчеркнул суд.

Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков России, до 2017 года, когда ЦБ РФ приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве также продолжается реализация имущества.