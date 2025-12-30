Аэропорт в Калининграде, несмотря на сильный ветер, работает штатно

КАЛИНИНГРАД, 30 дек – РИА Новости. Аэропорт в Калининграде, несмотря на сильный ветер, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Храброво".

По информации регионального главного управления МЧС , в Калининградской области до конца вторника и ночью со вторника на среду ожидается сильный снег, местами метель, налипание мокрого снега.

"Полосу очистили, проблем нет. В связи с неблагоприятными погодными условиями работали в усиленном режиме, сейчас все штатно. Людей в аэропорту немного", - сказали в пресс-службе.

Санкт–Петербург и Кировск, Перми. По данным онлайн–табло аэропорта на 15.50 (16.50 мск) вторника, отменено семь рейсов в Москву Минск . На вылет задерживается 31 рейс: в Москву, Санкт-Петербург, Калугу Череповец . На прилет – 38 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Кировска, Череповца, Казани