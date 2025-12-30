Аэропорт в Калининграде, несмотря на сильный ветер, работает штатно

КАЛИНИНГРАД, 30 дек – РИА Новости. Аэропорт в Калининграде, несмотря на сильный ветер, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Храброво".
По информации регионального главного управления МЧС, в Калининградской области до конца вторника и ночью со вторника на среду ожидается сильный снег, местами метель, налипание мокрого снега.
"Полосу очистили, проблем нет. В связи с неблагоприятными погодными условиями работали в усиленном режиме, сейчас все штатно. Людей в аэропорту немного", - сказали в пресс-службе.
По данным онлайн–табло аэропорта на 15.50 (16.50 мск) вторника, отменено семь рейсов в Москву, Санкт–Петербург и Минск. На вылет задерживается 31 рейс: в Москву, Санкт-Петербург, Калугу, Кировск, Череповец. На прилет – 38 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Кировска, Череповца, Казани, Перми.
Во вторник в пресс-службе Северо–Западной транспортной прокуратуры сообщили РИА Новости, что время задержек в аэропорту "Храброво" составляет от 30 минут до 28 часов, но жалоб на нарушение прав пассажиров нет. Аэропорт скидывает заявки на питье, еду и гостиницу.