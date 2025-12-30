Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт в Калининграде, несмотря на сильный ветер, работает штатно - РИА Новости, 30.12.2025
17:44 30.12.2025
Аэропорт в Калининграде, несмотря на сильный ветер, работает штатно
Аэропорт в Калининграде, несмотря на сильный ветер, работает штатно
Аэропорт в Калининграде, несмотря на сильный ветер, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Храброво". РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T17:44:00+03:00
2025-12-30T17:44:00+03:00
москва, санкт-петербург, калуга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининград
Москва, Санкт-Петербург, Калуга, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калининград
Аэропорт в Калининграде, несмотря на сильный ветер, работает штатно

РИА Новости: аэропорт в Калининграде работает в штатном режиме

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСовременный диспетчерский центр аэропорта Храброво
Современный диспетчерский центр аэропорта Храброво - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Современный диспетчерский центр аэропорта Храброво. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 30 дек – РИА Новости. Аэропорт в Калининграде, несмотря на сильный ветер, работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Храброво".
По информации регионального главного управления МЧС, в Калининградской области до конца вторника и ночью со вторника на среду ожидается сильный снег, местами метель, налипание мокрого снега.
"Полосу очистили, проблем нет. В связи с неблагоприятными погодными условиями работали в усиленном режиме, сейчас все штатно. Людей в аэропорту немного", - сказали в пресс-службе.
По данным онлайн–табло аэропорта на 15.50 (16.50 мск) вторника, отменено семь рейсов в Москву, Санкт–Петербург и Минск. На вылет задерживается 31 рейс: в Москву, Санкт-Петербург, Калугу, Кировск, Череповец. На прилет – 38 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Кировска, Череповца, Казани, Перми.
Во вторник в пресс-службе Северо–Западной транспортной прокуратуры сообщили РИА Новости, что время задержек в аэропорту "Храброво" составляет от 30 минут до 28 часов, но жалоб на нарушение прав пассажиров нет. Аэропорт скидывает заявки на питье, еду и гостиницу.
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Прокуратура проверяет ситуацию с задержкой рейсов в аэропорту Калининграда
29 декабря, 14:57
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
