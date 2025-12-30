Рейтинг@Mail.ru
Глава Минтранса поручил аэропортам проверить наличие воды и матрасов - РИА Новости, 30.12.2025
10:55 30.12.2025
Глава Минтранса поручил аэропортам проверить наличие воды и матрасов
Глава Минтранса поручил аэропортам проверить наличие воды и матрасов - РИА Новости, 30.12.2025
Глава Минтранса поручил аэропортам проверить наличие воды и матрасов
Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил аэропортам проверить наличие питьевой воды, матрасов и спальных мешков в связи с наступающими праздниками. РИА Новости, 30.12.2025
общество
россия
андрей никитин (политик)
россия
общество, россия, андрей никитин (политик)
Общество, Россия, Андрей Никитин (политик)
Глава Минтранса поручил аэропортам проверить наличие воды и матрасов

Никитин поручил аэропортам проверить наличие питьевой воды и матрасов

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил аэропортам проверить наличие питьевой воды, матрасов и спальных мешков в связи с наступающими праздниками.
"Проведите ревизию запасов в аэропортах: питьевая вода, матрасы, спальные мешки. Впереди длинные праздники – надо проверить комплектность", - поручил Никитин на совещании о функционировании транспортного комплекса в праздничный период.
Совещание о функционировании транспортного комплекса в период новогодних праздников проходит во вторник в ситуационно-информационном центре министра транспорта РФ.
ОбществоРоссияАндрей Никитин (политик)
 
 
