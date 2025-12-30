https://ria.ru/20251230/aeroport-2065587477.html
Глава Минтранса поручил аэропортам проверить наличие воды и матрасов
Глава Минтранса поручил аэропортам проверить наличие воды и матрасов - РИА Новости, 30.12.2025
Глава Минтранса поручил аэропортам проверить наличие воды и матрасов
Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил аэропортам проверить наличие питьевой воды, матрасов и спальных мешков в связи с наступающими праздниками. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:55:00+03:00
2025-12-30T10:55:00+03:00
2025-12-30T10:55:00+03:00
общество
россия
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745890541_174:0:2897:1531_1920x0_80_0_0_6f4f31b9f3eecdb2c2f72ff344fb6649.jpg
россия
общество, россия, андрей никитин (политик)
Общество, Россия, Андрей Никитин (политик)
Глава Минтранса поручил аэропортам проверить наличие воды и матрасов
Никитин поручил аэропортам проверить наличие питьевой воды и матрасов