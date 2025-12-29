Рейтинг@Mail.ru
Японцы набросились на Зеленского после встречи с Трампом - РИА Новости, 29.12.2025
17:03 29.12.2025
Японцы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
Японцы набросились на Зеленского после встречи с Трампом - РИА Новости, 29.12.2025
Японцы набросились на Зеленского после встречи с Трампом
"Украине стоит отдать Донбасс. Территориальный вопрос уже практически решен. Но Зеленский продолжает упорствовать и растрачивать жизни солдат. Линия обороны... РИА Новости, 29.12.2025
украина
в мире
донбасс
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
нато
мирный план сша по украине
https://ria.ru/20251229/zelenskiy-2065288467.html
https://ria.ru/20251229/polsha-2065411896.html
украина
донбасс
россия
украина, в мире, донбасс, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, мирный план сша по украине, россия
Украина, В мире, Донбасс, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Мирный план США по Украине, Россия

Японцы набросились на Зеленского после встречи с Трампом

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели японского издания Yahoo News обвинили Зеленского в нежелании завершить конфликт на Украине из-за его упорства в вопросе территориальных уступок и гарантий безопасности, которые неприемлемы для России.

"Украине стоит отдать Донбасс. Территориальный вопрос уже практически решен. Но Зеленский продолжает упорствовать и растрачивать жизни солдат. Линия обороны находится на грани прорыва, и украинское военное руководство не может этого не понимать. Именно военные в итоге согласятся уступить весь Донбасс, это неизбежно. В конечном счете в бой идут солдаты, а не Зеленский. Он лишь торгует их жизнями", — написал один комментатор.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Европе сделали громкое заявление о Зеленском после встречи с Трампом
Вчера, 08:58
"Ключевой камень преткновения — те самые гарантии безопасности, которые Киев требует после прекращения огня. Кремль не пойдет на участие в них сил НАТО, ведь основная причина конфликта — это стремление Украины туда вступить. Вскоре Организация Североатлантического договора будет распущена. Зеленский может ныть сколько угодно — Штаты не принимают его всерьез", — отметил другой.

"Владимир Зеленский всеми силами затягивает прекращение огня. Ему попросту не хочется проводить президентские выборы. Мы не знаем наверняка, принимал ли он участие в масштабных коррупционных схемах своих приближенных лиц, но замазан он явно по самые уши", — подчеркнул еще один пользователь.

"Зеленский путешествует по всему миру и, похоже, совершенно не заботится о гибели своих граждан. Его интересует только собственная безопасность", — заключили читатели.
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Выйдет победителем". В Польше сделали признание о переговорах по Украине
Вчера, 14:16
 
УкраинаВ миреДонбассВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинНАТОМирный план США по УкраинеРоссия
 
 
