МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели японского издания Yahoo News обвинили Зеленского в нежелании завершить конфликт на Украине из-за его упорства в вопросе территориальных уступок и гарантий безопасности, которые неприемлемы для России.
"Украине стоит отдать Донбасс. Территориальный вопрос уже практически решен. Но Зеленский продолжает упорствовать и растрачивать жизни солдат. Линия обороны находится на грани прорыва, и украинское военное руководство не может этого не понимать. Именно военные в итоге согласятся уступить весь Донбасс, это неизбежно. В конечном счете в бой идут солдаты, а не Зеленский. Он лишь торгует их жизнями", — написал один комментатор.
"Ключевой камень преткновения — те самые гарантии безопасности, которые Киев требует после прекращения огня. Кремль не пойдет на участие в них сил НАТО, ведь основная причина конфликта — это стремление Украины туда вступить. Вскоре Организация Североатлантического договора будет распущена. Зеленский может ныть сколько угодно — Штаты не принимают его всерьез", — отметил другой.
"Владимир Зеленский всеми силами затягивает прекращение огня. Ему попросту не хочется проводить президентские выборы. Мы не знаем наверняка, принимал ли он участие в масштабных коррупционных схемах своих приближенных лиц, но замазан он явно по самые уши", — подчеркнул еще один пользователь.
"Зеленский путешествует по всему миру и, похоже, совершенно не заботится о гибели своих граждан. Его интересует только собственная безопасность", — заключили читатели.
В воскресенье президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам беседы американский лидер заявил, что стороны продвинулись в вопросе урегулирования конфликта, и предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, поэтому ей следует поспешить с мирным соглашением.
Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал представитель Кремля Юрий Ушаков, разговор продлился один час 15 минут и состоялся по инициативе американского лидера. Он носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Трамп настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт.