На Западе сделали громкое заявление о Зеленском

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уходящий год стал худшим для Владимира Зеленского за все время его пребывания у власти, пишет IL Fatto Quotidiano.
Издание напоминает о серьезном инциденте в феврале этого года, когда глава киевского режима устроил перепалку с главной Белого дома Дональдом Трампом.
"С этого момента события развивались стремительно: замораживание помощи со стороны США, давление с целью согласия на территориальные уступки, новые потери на фронте, коррупционные скандалы", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что эти события испортили имидж Зеленского.
"Главным в этом "ужасном году" стал мирный план, продвигаемый Дональдом Трампом", — пишет издание.
Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.
Как пишет газета Financial Times, эта беседа вызвала беспокойство среди украинских чиновников. По словам одного из источников, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.
