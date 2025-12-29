Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление о Зеленском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 29.12.2025
На Западе сделали громкое заявление о Зеленском
На Западе сделали громкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 29.12.2025
На Западе сделали громкое заявление о Зеленском
Уходящий год стал худшим для Владимира Зеленского за все время его пребывания у власти, пишет IL Fatto Quotidiano. Издание напоминает о серьезном инциденте в... РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
На Западе сделали громкое заявление о Зеленском

IFQ: 2025 год стал худшим для Зеленского

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уходящий год стал худшим для Владимира Зеленского за все время его пребывания у власти, пишет IL Fatto Quotidiano.

Издание напоминает о серьезном инциденте в феврале этого года, когда глава киевского режима устроил перепалку с главной Белого дома Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский
На Западе назвали истинную цель Зеленского на переговорах с Трампом
Вчера, 12:00
"С этого момента события развивались стремительно: замораживание помощи со стороны США, давление с целью согласия на территориальные уступки, новые потери на фронте, коррупционные скандалы", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что эти события испортили имидж Зеленского.

"Главным в этом "ужасном году" стал мирный план, продвигаемый Дональдом Трампом", — пишет издание.

Трамп встретился с Зеленским в воскресенье во Флориде. Перед этим он поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам помощника президента Юрия Ушакова, разговор носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.

Как пишет газета Financial Times, эта беседа вызвала беспокойство среди украинских чиновников. По словам одного из источников, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта после встречи с Трампом
Вчера, 12:59
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
 
 
