На Западе высмеяли странную реакцию Зеленского на слова Трампа о Путине

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский строил гримасы, когда президент США Дональд Трамп рассказывал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, обратил внимание лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Рядом с явно раздраженным Зеленским (он ерзает, дуется и навязчиво чешет волосы) Трамп объясняет, что у него был отличный разговор с Путиным, который хочет мира. Также он развенчивает мистификацию о "российском заговоре", якобы сфальсифицировавшем его выборы", — написал он в соцсети X.
Беседа Путина и Трампа
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин призвал Трампа и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
Трамп заявил, что убедился в стремлении России к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнул Ушаков. Путин в свою очередь согласился с предложением продолжить работу в рамках двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.
Переговоры во Флориде
Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам президент США заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
Зеленский, со своей стороны, рассказал о возможности провести референдум по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100 процентов. Он анонсировал новые встречи переговорщиков для финализации вопросов в ближайшее время.